Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help w Oslo. Kolejna edycja już w sobotę 13 czerwca

Już w sobotę 13 czerwca na Ferd Stadion w Oslo odbędzie się kolejna edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej organizowanego przez Love Dance Help. Wydarzenie po raz kolejny połączy sportową rywalizację, integrację polskiej społeczności w Norwegii i pomoc dzieciom z polskich domów dziecka.

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Pomoc, która trafia do dzieci Love Dance Help od lat przygotowuje wydarzenia charytatywne, dzięki którym dzieci z polskich domów dziecka otrzymują realne wsparcie. Trzy tygodnie temu przedstawiciele inicjatywy wrócili z kolejnej „Szlachetnej misji”, podczas której odwiedzili sześć placówek opiekuńczych w województwie pomorskim.

Podczas wizyty dzieci otrzymały profesjonalne, kompletne stroje piłkarskie. Jak podkreślają organizatorzy, w ostatnich latach udało się w ten sposób obdarować niemal 600 dzieci.

To wszystko było możliwe dzięki osobom, które regularnie biorą udział w turniejach Love Dance Help — zarówno jako zawodnicy, kibice, partnerzy, sponsorzy, jak i osoby wspierające organizację wydarzeń.

Przekazania strojów piłkarskich dzieciom Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH Przekazania strojów piłkarskich dzieciom Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH Przekazania strojów piłkarskich dzieciom Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH Przekazania strojów piłkarskich dzieciom Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH

Sport, dobra energia i wspólny cel Nadchodzący turniej będzie kolejną okazją, by połączyć pasję do piłki nożnej z pomaganiem. Organizatorzy zachęcają do udziału całe drużyny, ale także osoby indywidualne, które chciałyby zagrać w barwach Love Dance Help.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani udziałem w rozgrywkach powinni zgłosić się jak najszybciej.

Ankieta Wpadniesz na charytatywny turniej piłkarski w Oslo? Gram w drużynie / zgłaszam się do gry Przyjdę jako kibic (i coś wrzucę do puszki) Nie dam rady, ale wesprę zdalnie (wpłata/sponsor) Nie, takie akcje mnie nie kręcą

Na uczestników i kibiców czekać będzie również strefa gastronomiczna, która — jak zapowiadają organizatorzy — będzie dostępna na miejscu tak jak podczas poprzednich edycji turnieju.

Można pomóc także bez gry Osoby, które nie mogą pojawić się na wydarzeniu, ale chciałyby wesprzeć działania Love Dance Help, mogą zaangażować się jako partnerzy lub sponsorzy turnieju. Do kontaktu zaproszone są również osoby, które chciałyby pomóc przy przygotowaniu i obsłudze wydarzenia.

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Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help odbędzie się w sobotę 13 czerwca na Ferd Stadion w Oslo.

Data: sobota, 13 czerwca

Start: godz. 10:00

Miejsce: Ferd Stadion, Oslo

Cel: wsparcie dzieci z polskich domów dziecka

Dla kogo: zawodnicy, drużyny, kibice, sponsorzy, partnerzy i wolontariusze



Wydarzenie na Facebooku: sobota, 13 czerwcagodz. 10:00Ferd Stadion, Oslowsparcie dzieci z polskich domów dzieckazawodnicy, drużyny, kibice, sponsorzy, partnerzy i wolontariuszeWydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/s/charity-footbal-tournament-wit/1249962076944679/

Organizatorzy zachęcają: nie może Was zabraknąć — każda obecność, każde wsparcie i każdy gest pomagają kontynuować działania na rzecz dzieci.