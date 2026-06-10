Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Wydarzenia
|
Redakcja
|

10 czerwca 2026 13:26

Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help w Oslo. Kolejna edycja już w sobotę 13 czerwca

Już w sobotę 13 czerwca na Ferd Stadion w Oslo odbędzie się kolejna edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej organizowanego przez Love Dance Help. Wydarzenie po raz kolejny połączy sportową rywalizację, integrację polskiej społeczności w Norwegii i pomoc dzieciom z polskich domów dziecka.
Komentarze
Kopiuj link
Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help w Oslo. Kolejna edycja już w sobotę 13 czerwca
Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/s/charity-footbal-tournament-wit/1249962076944679/

Pomoc, która trafia do dzieci

Love Dance Help od lat przygotowuje wydarzenia charytatywne, dzięki którym dzieci z polskich domów dziecka otrzymują realne wsparcie. Trzy tygodnie temu przedstawiciele inicjatywy wrócili z kolejnej „Szlachetnej misji”, podczas której odwiedzili sześć placówek opiekuńczych w województwie pomorskim.
Podczas wizyty dzieci otrzymały profesjonalne, kompletne stroje piłkarskie. Jak podkreślają organizatorzy, w ostatnich latach udało się w ten sposób obdarować niemal 600 dzieci.
To wszystko było możliwe dzięki osobom, które regularnie biorą udział w turniejach Love Dance Help — zarówno jako zawodnicy, kibice, partnerzy, sponsorzy, jak i osoby wspierające organizację wydarzeń.
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Przekazania strojów piłkarskich dzieciom
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH

Sport, dobra energia i wspólny cel

Nadchodzący turniej będzie kolejną okazją, by połączyć pasję do piłki nożnej z pomaganiem. Organizatorzy zachęcają do udziału całe drużyny, ale także osoby indywidualne, które chciałyby zagrać w barwach Love Dance Help.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Ogłoszenia MojaNorwegia

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani udziałem w rozgrywkach powinni zgłosić się jak najszybciej.

Ankieta

Wpadniesz na charytatywny turniej piłkarski w Oslo?

Gram w drużynie / zgłaszam się do gry
Przyjdę jako kibic (i coś wrzucę do puszki)
Nie dam rady, ale wesprę zdalnie (wpłata/sponsor)
Nie, takie akcje mnie nie kręcą
Głosy: 2
Podgląd wyników
Na uczestników i kibiców czekać będzie również strefa gastronomiczna, która — jak zapowiadają organizatorzy — będzie dostępna na miejscu tak jak podczas poprzednich edycji turnieju.

Można pomóc także bez gry

Osoby, które nie mogą pojawić się na wydarzeniu, ale chciałyby wesprzeć działania Love Dance Help, mogą zaangażować się jako partnerzy lub sponsorzy turnieju. Do kontaktu zaproszone są również osoby, które chciałyby pomóc przy przygotowaniu i obsłudze wydarzenia.
Reklama
Charytatywny turniej piłkarski Love Dance Help odbędzie się w sobotę 13 czerwca na Ferd Stadion w Oslo.
Data: sobota, 13 czerwca
Start: godz. 10:00
Miejsce: Ferd Stadion, Oslo
Cel: wsparcie dzieci z polskich domów dziecka
Dla kogo: zawodnicy, drużyny, kibice, sponsorzy, partnerzy i wolontariusze

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/s/charity-footbal-tournament-wit/1249962076944679/
Organizatorzy zachęcają: nie może Was zabraknąć — każda obecność, każde wsparcie i każdy gest pomagają kontynuować działania na rzecz dzieci.
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Charytatywny turniej piłkarski
Charytatywny turniej piłkarski
Łukasz Jeszke i Michał Przybylski LDH
Chcesz dowiedzieć się więcej?
O co chodzi w Love Dance Help?
Jak się zapisać do turnieju?
Jak dojechać na Ferd Stadion?
Jak pomóc, jeśli nie gram?
Czy warto przyjść z rodziną?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Sport

Sportowa solidarność Polonii – charytatywny turniej piłki nożnej w stolicy Norwegii
Poradniki
Aktualności

Kolejna charytatywna Gala Andrzejkowa w Oslo już w tę sobotę
Poradniki
Polacy w Norwegii

Bieg, żaglowiec, koncert i wspólnota: Polonia w Oslo świętuje dzień Konstytucji 3 Maja
Poradniki
Polacy w Norwegii

Neony, ortalion i niezapomniane hity: Polonia norweska zaprasza na charytatywną imprezę karnawałową w stylu lat 90.
Poradniki
Polacy w Norwegii

„Thanks Jimi Festival” 2025 w Norwegii: jubileuszowa edycja gitarowego święta
Poradniki
Polacy w Norwegii

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagra w Norwegii. Finał 2025 organizuje sztab w Haugesund
Poradniki
Kultura

Festiwal Polskiej Kultury „Poznajmy się!” w Oslo (13–16 listopada): cztery dni twórczości, filmu i muzyki
Poradniki
Kultura

We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.
Poradniki
Rozrywka

Pacześ i Lotek wystąpią w Oslo 21 sierpnia i w Reykjaviku 23 sierpnia 2026 roku
Poradniki
Sport

Norwegia nie zarobi na meczu z Izraelem. Dochód przekaże na cele charytatywne
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie