Badaczki, artystki i wojowniczki: kobiety Północy będą tematem przewodnim kolejnej edycji Nordic Talking Festival

Już na początku czerwca odbędzie się szósta edycja święta miłośników Północy – Nordic Talking Festival. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia będzie kobieta, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.

W tym roku impreza skupi się na temacie kobiet Północy: na badaczkach, które wpłynęły na losy świata; artystkach, które tworzyły wspaniałą sztukę; strajkujących, które odważnie stawały do walki o swoje prawa i żyły na przekór swoim czasom. Nie zabraknie także opowieści o kobiecej mocy w świecie wikingów oraz związkach kobiet z naturą.

Festiwal otworzy ceremonia światła i kotwicy na rzecz pokoju na świecie. Poprowadzi jążeńska załoga statku Embla z Norwegii. Piątkowy wieczór uświetni zaś gdański Chór 441 Hz spektaklem z wykorzystaniem pieśni wydanych na albumie „Song of the North”.



Jak co roku będzie także okazja, aby wziąć udział w warsztatach językowych.