Historyczna mobilizacja Polaków za granicą. Trwa druga tura wyborów prezydenckich [AKTUALIZOWANY]

Od 7:00 do 21:00 trwa głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Polacy w kraju i na całym świecie wybierają spośród dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. 1 czerwca o 21:00 poznamy wyniki badania exit poll. Jak wcześniej informowała Państwowa Komisja Wyborcza, oficjalne wyniki – o ile nie dojdzie do komplikacji – poznamy w poniedziałek, 2 czerwca rano.

Polacy z zagranicy z rekordową liczbą głosów

Polonia po raz pierwszy w historii wykaże się tak dużą aktywnością wyborczą. Na zbliżające się wybory prezydenckie za granicą zarejestrowało się ponad 695 tys. obywateli polskich. To absolutny rekord, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Liczba niemal dwukrotnie przekracza dane z poprzednich głosowań.



Norwegia okazała się jednym z krajów, gdzie odnotowano znaczący przyrost zarejestrowanych wyborców. Jak podała Ambasada RP w Oslo, liczba Polaków zgłoszonych do głosowania wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzednich wyborów prezydenckich. Ten wynik plasuje norweską Polonię w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych na świecie.



We wtorek, 27 maja wieczorem, liczby sięgały 31,5 tys. osób. To 50-proc. wzrost w porównaniu z pierwszą turą. Liczby wskazują, że kraj fiordów dołączył do najaktywniejszych skupisk Polaków za granicą. W czołowej piątce wyprzedza ich Polonia brytyjska, niemiecka, amerykańska oraz holenderska.