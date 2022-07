W Trøndelag wykoleił się pociąg: pasażerów czekają wielogodzinne utrudnienia

Na zdjęciu: pociąg na trasie Nordlandsbanen. /zdjęcie poglądowe; fot. Kolbkorr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nordlandsbanen, czyli trasa kolejowa łącząca Bodø i Trondheim, jest nieprzejezdna. Pomiędzy Ranheim a Vikhammer wykoleił się pociąg roboczy. Jak informuje Bane Nor, usuwanie skutków zdarzenia potrwa wiele godzin.

– Trasa między Ranheim a Vikhammerem jest zamknięta z powodu wykolejenia pociągu – poinformowało w krótkim komunikacie Bane Nor. – To dość duży pociąg roboczy, który zajmował się wierceniem fundamentów – precyzuje Gunnar Børseth z Bane Nor. W związku ze zdarzeniem, utrudnienia występują na trasach Trondheim S-Bodø oraz Trondheim S-Steinkjer. Usunięcie wykolejonego pojazdu zajmie wiele godzin. Niezbędne okazało się sprowadzenie sprzętu i personelu specjalistycznego z Oslo.