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1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Rozrywka
|
Polskarozrywka.com
|

10 czerwca 2026 08:05

Pacześ i Lotek wystąpią w Oslo 21 sierpnia i w Reykjaviku 23 sierpnia 2026 roku

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń rozrywkowych dla polskiej publiczności w Norwegii. Pacześ i Lotek, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiej sceny stand-upowej, po raz pierwszy pojawią się w Norwegii. Artyści wystąpią 21 sierpnia 2026 roku w Sentrum Scene w Oslo, a dwa dni później, 23 sierpnia, zaprezentują program również w Reykjaviku.
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Pacześ i Lotek wystąpią w Oslo 21 sierpnia i w Reykjaviku 23 sierpnia 2026 roku
Pacześ i Lotek w Norwegii Polskarozrywka.com
Podsumowanie artykułu
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Występy odbędą się w ramach trasy „Pacześ & Lotek 2”, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie. Jeden z występów w Oslo został całkowicie wyprzedany, a na drugi zostały tylko dwie z pięciu pul biletów. Organizatorzy zachęcają więc, aby nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę.
Bilety na wydarzenie w Oslo są dostępne tutaj:
https://www.ticketmaster.no/event/paczes--lotek-2-billetter/17058914
Bilety na wydarzenie w Reykjaviku są dostępne tutaj:
https://tix.is/event/20940/paczes-lotek-2

Kultowy duet na żywo

Pacześ i Lotek od lat przyciągają tłumy w Polsce i za granicą. Ich występy wyprzedają największe sale, a publiczność ceni ich za charakterystyczny styl, świetne tempo, celne obserwacje i humor, który na żywo działa ze zdwojoną siłą.
Występ w Oslo będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że duet pojawi się w Norwegii po raz pierwszy. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największe polskie wydarzenie rozrywkowe w historii Norwegii pod względem liczby uczestników. Dla fanów stand-upu to okazja, która może długo się nie powtórzyć.

Pacześ & Lotek 2 — Oslo

Data: 21 sierpnia 2026 roku, piątek
Miejsce: Sentrum Scene, Oslo
Otwarcie bram: 16:30
Start wydarzenia: 17:00
Drugi występ w Oslo, zaplanowany tego samego dnia na godzinę 20:45, został już wyprzedany.
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Bilety na dostępny występ w Oslo można kupić tutaj:
https://www.ticketmaster.no/event/paczes--lotek-2-billetter/17058914
Pacześ i lotek w Norwegii

Pacześ i lotek w NorwegiiPolskarozrywka.com

Pacześ & Lotek 2 — Reykjavik

Trasa obejmuje również występ w Reykjaviku. To świetna wiadomość dla polskiej publiczności na Islandii, która także będzie mogła zobaczyć duet na żywo.
Data: 23 sierpnia 2026 roku, niedziela
Miejsce: Harpa – Eldborg, Reykjavik
Otwarcie bram: 17:00
Start wydarzenia: 18:00
Bilety na wydarzenie w Reykjaviku są dostępne tutaj:
https://tix.is/event/20940/paczes-lotek-2

Nie warto czekać do ostatniej chwili

Skala zainteresowania pokazuje, że polska publiczność w Skandynawii i na Islandii czekała na takie wydarzenie. Sentrum Scene w Oslo i Harpa w Reykjaviku to rozpoznawalne sceny, a występy Paczesia i Lotka zapowiadają się jako wieczory pełne energii, śmiechu i stand-upu na najwyższym poziomie.
Osoby, które chcą zobaczyć duet na żywo, powinny działać szybko. Po wyprzedaniu jednego z wydarzeń w Oslo liczba dostępnych biletów na drugi występ jest ograniczona.

Organizator wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Polska Rozrywka, firma odpowiadająca za polskie wydarzenia rozrywkowe w Norwegii.
Strona internetowa organizatora:
https://Polskarozrywka.com
Facebook organizatora:
https://www.facebook.com/PolskarozrywkawNorwegii

Ważne zasady udziału w wydarzeniu

Organizator przypomina, że podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio i wideo. Bilet nie uprawnia również do przeszkadzania występującym ani zakłócania przebiegu wydarzenia. Osoby, które będą przeszkadzać artystom lub publiczności, mogą zostać wyproszone z sali bez możliwości zwrotu kosztów biletu.
Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu wydarzenia.
Pacześ i Lotek po raz pierwszy w Norwegii, występ w Oslo i dodatkowy przystanek w Reykjaviku — wszystko wskazuje na to, że sierpień 2026 roku będzie wyjątkowy dla fanów polskiego stand-upu mieszkających na północy Europy.

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Pacześ i Lotek w Norwegii

Pacześ i Lotek w NorwegiiPolskarozrywka.com

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Idziesz na Paczesia i Lotka w Oslo?

Tak, biorę bilety jak najszybciej
Chcę, ale czekam na wypłatę/tańsze miejsca
Nie, stand-up mnie nie kręci
Nie mogę – praca/zmiana, daleko do Oslo
Głosy: 1
Podgląd wyników
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Godziny wejścia i startu show
Bilety: gdzie kupić i co to „pule”
Zakaz nagrywania: co mi grozi?
Oslo: który termin jest wyprzedany?
Kto organizuje i gdzie szukać info
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