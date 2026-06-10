Rozrywka
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Polskarozrywka.com
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10 czerwca 2026 08:05
Pacześ i Lotek wystąpią w Oslo 21 sierpnia i w Reykjaviku 23 sierpnia 2026 roku
To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń rozrywkowych dla polskiej publiczności w Norwegii. Pacześ i Lotek, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiej sceny stand-upowej, po raz pierwszy pojawią się w Norwegii. Artyści wystąpią 21 sierpnia 2026 roku w Sentrum Scene w Oslo, a dwa dni później, 23 sierpnia, zaprezentują program również w Reykjaviku.
Pacześ i Lotek w Norwegii
Polskarozrywka.com
Podsumowanie artykułu
Występy odbędą się w ramach trasy „Pacześ & Lotek 2”, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie. Jeden z występów w Oslo został całkowicie wyprzedany, a na drugi zostały tylko dwie z pięciu pul biletów. Organizatorzy zachęcają więc, aby nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę.
Bilety na wydarzenie w Reykjaviku
są dostępne tutaj: https://tix.is/event/20940/paczes-lotek-2
Kultowy duet na żywo
Pacześ i Lotek od lat przyciągają tłumy w Polsce i za granicą. Ich występy wyprzedają największe sale, a publiczność ceni ich za charakterystyczny styl, świetne tempo, celne obserwacje i humor, który na żywo działa ze zdwojoną siłą.
Występ w Oslo będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że duet pojawi się w Norwegii po raz pierwszy. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największe polskie wydarzenie rozrywkowe w historii Norwegii pod względem liczby uczestników. Dla fanów stand-upu to okazja, która może długo się nie powtórzyć.
Pacześ & Lotek 2 — Oslo
Data: 21 sierpnia 2026 roku, piątek
Miejsce: Sentrum Scene, Oslo
Otwarcie bram: 16:30
Start wydarzenia: 17:00
Drugi występ w Oslo, zaplanowany tego samego dnia na godzinę 20:45, został już wyprzedany.
Pacześ i lotek w NorwegiiPolskarozrywka.com
Pacześ & Lotek 2 — Reykjavik
Trasa obejmuje również występ w Reykjaviku. To świetna wiadomość dla polskiej publiczności na Islandii, która także będzie mogła zobaczyć duet na żywo.
Data: 23 sierpnia 2026 roku, niedziela
Miejsce: Harpa – Eldborg, Reykjavik
Otwarcie bram: 17:00
Start wydarzenia: 18:00
Bilety na wydarzenie w Reykjaviku
są dostępne tutaj: https://tix.is/event/20940/paczes-lotek-2
Nie warto czekać do ostatniej chwili
Skala zainteresowania pokazuje, że polska publiczność w Skandynawii i na Islandii czekała na takie wydarzenie. Sentrum Scene w Oslo i Harpa w Reykjaviku to rozpoznawalne sceny, a występy Paczesia i Lotka zapowiadają się jako wieczory pełne energii, śmiechu i stand-upu na najwyższym poziomie.
Osoby, które chcą zobaczyć duet na żywo, powinny działać szybko. Po wyprzedaniu jednego z wydarzeń w Oslo liczba dostępnych biletów na drugi występ jest ograniczona.
Organizator wydarzenia
Organizatorem wydarzenia jest Polska Rozrywka, firma odpowiadająca za polskie wydarzenia rozrywkowe w Norwegii.
Strona internetowa organizatora: https://Polskarozrywka.com
Ważne zasady udziału w wydarzeniu
Organizator przypomina, że podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio i wideo. Bilet nie uprawnia również do przeszkadzania występującym ani zakłócania przebiegu wydarzenia. Osoby, które będą przeszkadzać artystom lub publiczności, mogą zostać wyproszone z sali bez możliwości zwrotu kosztów biletu.
Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu wydarzenia.
Pacześ i Lotek po raz pierwszy w Norwegii, występ w Oslo i dodatkowy przystanek w Reykjaviku — wszystko wskazuje na to, że sierpień 2026 roku będzie wyjątkowy dla fanów polskiego stand-upu mieszkających na północy Europy.
Pacześ i Lotek w NorwegiiPolskarozrywka.com
Tak, biorę bilety jak najszybciej
Chcę, ale czekam na wypłatę/tańsze miejsca
Nie, stand-up mnie nie kręci
Nie mogę – praca/zmiana, daleko do Oslo
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