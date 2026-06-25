Kredyt na mieszkanie w Norwegii: czy wakacje to dobry moment, żeby zacząć działać?

Wakacje kojarzą się raczej z urlopem niż z kredytem hipotecznym. Dla wielu Polaków mieszkających w Norwegii lato może być jednak dobrym momentem, żeby spokojnie sprawdzić swoją zdolność kredytową, uporządkować dokumenty i przygotować się do zakupu mieszkania — bez presji, że decyzję trzeba podjąć natychmiast.

Podsumowanie artykułu

Rynek nieruchomości w Norwegii wciąż budzi duże zainteresowanie, ale sytuacja nie jest jednoznaczna. Ceny mieszkań nadal rosną, stopy procentowe pozostają wysokie, a różnice między miastami są coraz bardziej widoczne. Dlatego pytanie nie powinno brzmieć wyłącznie: „czy kupować teraz?”, ale raczej: „czy jestem gotowy, żeby wejść na rynek, gdy pojawi się odpowiednia nieruchomość?”.

Wielu klientów zaczyna od oglądania mieszkań, a dopiero później sprawdza finansowanie. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej zrobić odwrotnie. Najpierw warto dowiedzieć się, jaką kwotę bank realnie może przyznać, a dopiero potem szukać mieszkania w odpowiednim budżecie.~mówi Aneta Musiał, autoryzowana doradczyni kredytowa Eiendomsfinans

Ceny mieszkań w Norwegii nadal rosną Według najnowszych danych Eiendom Norge ceny mieszkań w Norwegii wzrosły w maju 2026 roku o 0,3 proc. W ujęciu sezonowo skorygowanym wzrost wyniósł 0,1 proc., a od początku roku ceny poszły w górę o 5,8 proc. Średnia cena nieruchomości w Norwegii wyniosła na koniec maja 5 137 253 koron.

To pokazuje, że mimo wysokich kosztów finansowania zainteresowanie zakupem mieszkań nie zniknęło. Jednocześnie nie można mówić o jednym, jednolitym rynku mieszkaniowym w całej Norwegii. W niektórych regionach popyt jest silny, w innych kupujący mają większy wybór i więcej czasu na decyzję.

Dla osób, które planują zakup pierwszego mieszkania, oznacza to jedno: warto znać swoją sytuację finansową wcześniej. Jeśli kupujący dopiero podczas oglądania mieszkania zaczyna sprawdzać, czy bank udzieli mu kredytu, może być już za późno na spokojną decyzję.

Stopy procentowe nadal mają znaczenie Kredyt hipoteczny w Norwegii nie jest dziś tak tani, jak kilka lat temu. Norges Bank utrzymuje stopę procentową na poziomie 4,25 proc., a według danych SSB oprocentowanie nowych kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w kwietniu 2026 roku wynosiło średnio 5,07 proc.

W praktyce oznacza to, że wysokość raty nadal trzeba liczyć ostrożnie. Nawet jeśli ktoś porównuje obecny czynsz najmu z potencjalną ratą kredytu, powinien pamiętać, że rata to tylko część kosztów posiadania mieszkania. Do tego dochodzą m.in. opłaty wspólnotowe, prąd, ubezpieczenie, podatek komunalny, ewentualne naprawy i koszty utrzymania nieruchomości.

Często rozmawiam z klientami, którzy pytają: „czy rata kredytu będzie niższa niż czynsz za wynajem?”. To ważne pytanie, ale nie jedyne. Trzeba policzyć cały miesięczny koszt mieszkania, nie tylko samą ratę. Bank również patrzy na to, czy budżet domowy poradzi sobie przy wyższych kosztach życia i ewentualnych zmianach oprocentowania.~wyjaśnia Aneta Musiał

Dlatego dobra decyzja kredytowa nie polega tylko na znalezieniu mieszkania w odpowiedniej cenie. Chodzi także o sprawdzenie, czy domowy budżet wytrzyma ratę kredytu i pozostałe koszty — również wtedy, gdy sytuacja finansowa się zmieni.

Czy wakacje to dobry moment na kredyt? Tak, ale przede wszystkim na przygotowanie się do kredytu.

Latem część osób wyjeżdża na urlopy, rynek może działać nieco spokojniej, a kupujący często mają więcej czasu, żeby przeanalizować swoją sytuację. To dobry moment, by sprawdzić, ile można realnie pożyczyć, jakiego wkładu własnego wymaga bank i czy obecne dochody wystarczą do uzyskania finansowania.

Nie oznacza to, że każdy powinien kupować mieszkanie właśnie w wakacje. W wielu przypadkach rozsądniejszym krokiem jest najpierw uzyskanie finansieringsbevis, czyli potwierdzenia finansowania z banku. Taki dokument pokazuje, do jakiej kwoty można licytować nieruchomość i daje większą pewność podczas udziału w budrunde.

Wakacje mogą być bardzo dobrym momentem, żeby przygotować się do zakupu. Klient ma czas zebrać dokumenty, sprawdzić możliwości i porównać oferty. Jeśli jesienią pojawi się odpowiednie mieszkanie, osoba z gotowym finansieringsbevis może działać szybciej i pewniej.~mówi doradczyni Eiendomsfinans

Dla sprzedających i pośredników kupujący z gotowym finansowaniem jest bardziej wiarygodny. Dla samego kupującego to z kolei sposób na uniknięcie rozczarowania — na przykład sytuacji, w której wymarzone mieszkanie okazuje się poza realnym zasięgiem finansowym.

Ile wkładu własnego trzeba mieć? Zgodnie z obecnymi zasadami kredyt hipoteczny w Norwegii co do zasady nie powinien przekraczać 90 proc. wartości nieruchomości. Oznacza to, że kupujący zwykle musi mieć co najmniej 10 proc. wkładu własnego.

To jednak nie jedyny warunek. Bank bierze pod uwagę również całkowite zadłużenie klienta. Przy ocenie zdolności kredytowej liczy się nie tylko planowany kredyt hipoteczny, ale także inne zobowiązania, takie jak kredyty konsumenckie, pożyczki, limity na kartach kredytowych czy kredyt samochodowy. Co do zasady całkowite zadłużenie nie powinno przekraczać pięciokrotności rocznego dochodu brutto.

W praktyce dwie osoby z podobnym wynagrodzeniem mogą dostać zupełnie różne decyzje kredytowe. Różnicę robią m.in. oszczędności, historia finansowa, stabilność zatrudnienia, liczba osób w gospodarstwie domowym i istniejące zobowiązania.

Czasem klient zakłada, że problemem jest zbyt niski dochód, a po analizie okazuje się, że większe znaczenie mają inne zobowiązania albo limity na kartach kredytowych. Dlatego przed złożeniem wniosku warto spojrzeć na całą sytuację finansową, nie tylko na pensję~podkreśla Aneta Musiał. Eiendomsfinans.

Co Polacy w Norwegii powinni sprawdzić przed złożeniem wniosku? Przed rozpoczęciem poszukiwań mieszkania warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy mam wystarczający wkład własny?

Czy moje dochody są stabilne i dobrze udokumentowane?

Czy mam inne zadłużenie, które obniża zdolność kredytową?

Czy wiem, jaką ratę jestem w stanie płacić bez nadmiernego obciążenia budżetu?

Czy znam całkowite koszty zakupu i utrzymania mieszkania?

Czy mam finansieringsbevis przed udziałem w licytacji?

Czy rozumiem różnicę między oprocentowaniem stałym i zmiennym?

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Dla wielu osób najtrudniejsze nie jest samo złożenie wniosku, ale zrozumienie, jak bank patrzy na ich sytuację. Szczególnie Polacy, którzy nie znają dobrze norweskiego systemu finansowego, mogą mieć problem z oceną dokumentów, warunków kredytu czy różnic między ofertami banków.

Wynajem czy własne mieszkanie? Wysokie czynsze sprawiają, że wielu Polaków w Norwegii zadaje sobie pytanie: czy zamiast płacić za wynajem, nie lepiej spłacać własne mieszkanie?

To ważne pytanie, ale odpowiedź zależy od indywidualnej sytuacji. Zakup mieszkania może być dobrym krokiem dla osób, które planują zostać w Norwegii na dłużej, mają stabilną pracę, wkład własny i budżet pozwalający na bezpieczną obsługę kredytu.

Z drugiej strony własne mieszkanie oznacza większą odpowiedzialność. Właściciel musi liczyć się z kosztami remontów, opłatami stałymi, zmianami oprocentowania i ryzykiem spadku wartości nieruchomości w krótkim okresie. Dlatego decyzji nie warto podejmować wyłącznie pod wpływem porównania miesięcznego czynszu z ratą kredytu.

Własne mieszkanie może być bardzo dobrą decyzją, ale nie dla każdego w tym samym momencie. Czasem najlepszym krokiem jest zakup, a czasem najpierw uporządkowanie finansów, spłata części zobowiązań albo zwiększenie wkładu własnego. Najważniejsze jest to, żeby decyzja była bezpieczna dla domowego budżetu.~mówi Aneta Musiał

Najczęstszy błąd: zaczynać od oglądania mieszkań Wiele osób zaczyna od przeglądania ogłoszeń i umawiania się na visning. To naturalne, ale nie zawsze najlepsze rozwiązanie.

Bez wcześniejszego sprawdzenia zdolności kredytowej łatwo zakochać się w mieszkaniu, na które bank nie udzieli finansowania. Można też zaniżyć lub zawyżyć swój budżet i przez to tracić czas na nieruchomości, które nie pasują do realnych możliwości.

Lepsza kolejność wygląda inaczej: najpierw rozmowa z doradcą i sprawdzenie finansowania, potem finansieringsbevis, a dopiero później aktywne oglądanie mieszkań i udział w licytacjach.

Lato może dać przewagę Wakacje nie muszą być momentem natychmiastowego zakupu. Mogą być natomiast bardzo dobrym czasem na przygotowanie się do jesieni, kiedy wiele osób wraca do planów mieszkaniowych, a aktywność na rynku znów może wzrosnąć.

Osoba, która już latem sprawdzi swoją zdolność kredytową, wie, ile może pożyczyć i ma uporządkowane dokumenty, wchodzi na rynek z większym spokojem. Może szybciej reagować, lepiej oceniać ogłoszenia i unikać decyzji podejmowanych pod presją.

W obecnej sytuacji, przy rosnących cenach mieszkań i nadal wysokich stopach procentowych, przygotowanie jest ważniejsze niż pośpiech. Nie każdy powinien kupować teraz, ale każdy, kto poważnie myśli o zakupie, powinien wiedzieć, na czym stoi.

Twój osobisty doradca – Aneta Musiał Aneta Musiał współpracuje z Eiendomsfinans od 2013 roku i jest autoryzowanym doradcą kredytowym wpisanym na listę Finnaut. Pomogła setkom polskich klientów w zakupie mieszkań, refinansowaniu kredytów i konsolidacji zadłużeń. Aneta mówi po polsku, norwesku i angielsku, co ułatwia cały proces Polakom mieszkającym w Norwegii.

Usługa jest bezpłatna: banki wynagradzają nas za znalezienie odpowiedniej oferty — klient nie ponosi żadnych kosztów.

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Autoryzowany doradca kredytowy Aneta MusiałEiendomsfinans