Podatki w Norwegii
09 kwietnia 2026 00:00
Na co „poluje” norweski urząd skarbowy? Najczęstsze błędy w Skattemelding
Sezon podatkowy w Norwegii to dla wielu Polaków czas wielkich nadziei na wysoki zwrot, ale też okres sporego stresu. Skatteetaten (norweski urząd skarbowy) z roku na rok dysponuje coraz lepszymi systemami automatycznej weryfikacji danych. To, co „przechodziło” jeszcze kilka lat temu, dziś niemal natychmiast wywołuje czerwoną flagę w systemie.
Zamiast kopiować ogólne poradniki, przygotowaliśmy zestawienie realnych pułapek, na które w 2026 roku kontrolerzy zwracają szczególną uwagę. Sprawdź, czy Twoje zeznanie jest bez błędów.
Skattemelding 2025 MultiNOR
Podsumowanie artykułu
Pułapka „automatycznego” pendlera
Wielu podatników zakłada, że skoro w zeszłym roku przysługiwał im status pendlera, to w Skattemelding 2026 zostanie on uwzględniony automatycznie. To błąd.
Urząd często usuwa te odpisy z wstępnie wypełnionego zeznania, zmuszając Cię do ponownego udowodnienia, że Twoja sytuacja życiowa się nie zmieniła.
Na co uważać? Skatteetaten coraz częściej prosi o dowody „regularnych wizyt” w Polsce. Jeśli podróżujesz autem, przygotuj paragony za paliwo lub opłaty drogowe (AutoPASS). Jeśli latasz – trzymaj karty pokładowe.
Błąd krytyczny: brak rozróżnienia między pendlerem samotnym a tym z rodziną. W 2026 r. wymogi dokumentacyjne dla osób samotnych są jeszcze bardziej rygorystyczne.
Kwestionowanie kosztów wyżywienia (diety)
To najczęściej kontrolowany punkt. Pamiętaj, że odpis za wyżywienie (diety) przysługuje tylko wtedy, gdy nie masz w miejscu zamieszkania w Norwegii możliwości przyrządzania posiłków lub mieszkasz w baraku/hotelu i dotyczy wyłącznie kosztów ponoszonych przez Ciebie!
Ważne: urząd sprawdza standard Twojego mieszkania w Norwegii na podstawie rejestracji w Folkeregisteret oraz umowy najmu. Jeśli wynajmujesz mieszkanie z pełną kuchnią lub otrzymujesz dodatek do wynagrodzenia na poczet wyżywienia, odpisanie diet bez bardzo silnego uzasadnienia jest niemal pewnym zaproszeniem do kontroli.
Zapomniane konto w Polsce i „majątek ukryty”
Norwegia ma bardzo sprawny system wymiany informacji podatkowej z Polską. Jeśli posiadasz w Polsce oszczędności przekraczające progi majątkowe (Formueskatt), musisz je wykazać w norweskim zeznaniu.
Ryzyko: Skatteetaten ma wgląd w zagraniczne rachunki bankowe. Jeśli nie wykażesz środków, które tam widnieją, urząd może uznać to za próbę zatajenia majątku, co skutkuje podatkiem karnym (tilleggsskatt), który wynosi od 20% do nawet 40% należnego podatku.
Reklama
Ulga rodzicielska (Foreldrefradrag) - pieniądze, o których zapominamy
To jeden z najczęściej pomijanych odpisów przez Polaków. Jeśli Twoje dzieci mieszkają w Polsce i uczęszczają do przedszkola, żłobka lub na płatne zajęcia pozalekcyjne (np. sportowe lub artystyczne), możesz to odliczyć od norweskiego podatku!
Warunek: musisz posiadać imienne faktury oraz potwierdzenia przelewów dokumentujące te wydatki.
Nie ryzykuj kary. Rozlicz się z ekspertami MultiNOR
Samodzielne poprawianie Skattemelding bywa ryzykowne. Systemy skarbowe są zaprogramowane tak, by wyłapywać błędy, a proces odwoławczy trwa miesiącami. Zadbaj o swój spokój i wybierz jedną z naszych opcji wsparcia:
Rozliczenie podatku
Zajmiemy się Twoim rozliczeniem od A do Z. Przeanalizujemy Twoją sytuację, dobierzemy maksymalne należne ulgi i wyślemy zeznanie w Twoim imieniu. To gwarancja najwyższego możliwego zwrotu i pełnego bezpieczeństwa.
Sprawdzenie rozliczenia (tylko 169 zł)
Wypełniłeś już swoje zeznanie, ale nie masz pewności, czy wszystko jest w porządku? To usługa dla Ciebie. Za jedyne 169 zł nasi eksperci dokonają profesjonalnej weryfikacji Twojego standardowego rozliczenia.
Maksymalny zwrot podatku z Norwegii z MultiNOR
Rozlicz się pewnie i skutecznie!
Sprawdź
reklama
reklama
Reklama
