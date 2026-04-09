Podatki w Norwegii
09 kwietnia 2026 00:00

Na co „poluje” norweski urząd skarbowy? Najczęstsze błędy w Skattemelding

Sezon podatkowy w Norwegii to dla wielu Polaków czas wielkich nadziei na wysoki zwrot, ale też okres sporego stresu. Skatteetaten (norweski urząd skarbowy) z roku na rok dysponuje coraz lepszymi systemami automatycznej weryfikacji danych. To, co „przechodziło” jeszcze kilka lat temu, dziś niemal natychmiast wywołuje czerwoną flagę w systemie.

Zamiast kopiować ogólne poradniki, przygotowaliśmy zestawienie realnych pułapek, na które w 2026 roku kontrolerzy zwracają szczególną uwagę. Sprawdź, czy Twoje zeznanie jest bez błędów.
Pułapka „automatycznego” pendlera

Wielu podatników zakłada, że skoro w zeszłym roku przysługiwał im status pendlera, to w Skattemelding 2026 zostanie on uwzględniony automatycznie. To błąd.

Urząd często usuwa te odpisy z wstępnie wypełnionego zeznania, zmuszając Cię do ponownego udowodnienia, że Twoja sytuacja życiowa się nie zmieniła.

Na co uważać? Skatteetaten coraz częściej prosi o dowody „regularnych wizyt” w Polsce. Jeśli podróżujesz autem, przygotuj paragony za paliwo lub opłaty drogowe (AutoPASS). Jeśli latasz – trzymaj karty pokładowe.

Błąd krytyczny: brak rozróżnienia między pendlerem samotnym a tym z rodziną. W 2026 r. wymogi dokumentacyjne dla osób samotnych są jeszcze bardziej rygorystyczne.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Specsavers Sandvika Storsenter – dobre okulary w dobrej cenie! U nasz zbadasz swój wzrok

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

Kwestionowanie kosztów wyżywienia (diety)

To najczęściej kontrolowany punkt. Pamiętaj, że odpis za wyżywienie (diety) przysługuje tylko wtedy, gdy nie masz w miejscu zamieszkania w Norwegii możliwości przyrządzania posiłków lub mieszkasz w baraku/hotelu i dotyczy wyłącznie kosztów ponoszonych przez Ciebie!

Ważne: urząd sprawdza standard Twojego mieszkania w Norwegii na podstawie rejestracji w Folkeregisteret oraz umowy najmu. Jeśli wynajmujesz mieszkanie z pełną kuchnią lub otrzymujesz dodatek do wynagrodzenia na poczet wyżywienia, odpisanie diet bez bardzo silnego uzasadnienia jest niemal pewnym zaproszeniem do kontroli.

Zapomniane konto w Polsce i „majątek ukryty”

Norwegia ma bardzo sprawny system wymiany informacji podatkowej z Polską. Jeśli posiadasz w Polsce oszczędności przekraczające progi majątkowe (Formueskatt), musisz je wykazać w norweskim zeznaniu.

Ryzyko: Skatteetaten ma wgląd w zagraniczne rachunki bankowe. Jeśli nie wykażesz środków, które tam widnieją, urząd może uznać to za próbę zatajenia majątku, co skutkuje podatkiem karnym (tilleggsskatt), który wynosi od 20% do nawet 40% należnego podatku.
Ulga rodzicielska (Foreldrefradrag) - pieniądze, o których zapominamy

To jeden z najczęściej pomijanych odpisów przez Polaków. Jeśli Twoje dzieci mieszkają w Polsce i uczęszczają do przedszkola, żłobka lub na płatne zajęcia pozalekcyjne (np. sportowe lub artystyczne), możesz to odliczyć od norweskiego podatku! 

Warunek: musisz posiadać imienne faktury oraz potwierdzenia przelewów dokumentujące te wydatki.

Nie ryzykuj kary. Rozlicz się z ekspertami MultiNOR

Samodzielne poprawianie Skattemelding bywa ryzykowne. Systemy skarbowe są zaprogramowane tak, by wyłapywać błędy, a proces odwoławczy trwa miesiącami. Zadbaj o swój spokój i wybierz jedną z naszych opcji wsparcia:

Rozliczenie podatku
Zajmiemy się Twoim rozliczeniem od A do Z. Przeanalizujemy Twoją sytuację, dobierzemy maksymalne należne ulgi i wyślemy zeznanie w Twoim imieniu. To gwarancja najwyższego możliwego zwrotu i pełnego bezpieczeństwa.

Sprawdzenie rozliczenia (tylko 169 zł)
Wypełniłeś już swoje zeznanie, ale nie masz pewności, czy wszystko jest w porządku? To usługa dla Ciebie. Za jedyne 169 zł nasi eksperci dokonają profesjonalnej weryfikacji Twojego standardowego rozliczenia.
Maksymalny zwrot podatku z Norwegii z MultiNOR
Rozlicz się pewnie i skutecznie!
Sprawdź
