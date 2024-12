Karty podatkowe 2025 w Norwegii już dostępne. Uwaga: to okazja do wyłudzenia danych

Skatteetaten nigdy nie wysyła linków w wiadomościach e-mail lub SMS-ach. stock.adobe.com/licencja standardowa

16 grudnia większość mieszkańców Norwegii otrzymała powiadomienie, że ​​karta podatkowa 2025 jest gotowa do sprawdzenia. Wykorzystują to oszuści, którzy najczęściej stosują phishing do wyłudzenia poufnych danych.

Phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Cyberprzestępcy podszywając się m.in. pod urzędy, firmy kurierskie, a nawet znajomych użytkownika, starają się wyłudzić dane do logowania np. do kont bankowych lub społecznościowych.

Tylko oficjalne strony Norweski Urząd Podatkowy (Skatteetaten) podkreśla, że nigdy nie wysyła linków w wiadomościach e-mail lub SMS-ach i przypomina, że zawsze należy się logować poprzez skatteetaten.no lub altinn.no. Właśnie na tych stronach odbywa się cała elektroniczna komunikacja urzędu z podatnikami.

Wczoraj do osób posiadających dochody lub majątek wysłano powiadomienia, że ​​karta podatkowa jest już gotowa i należy ją sprawdzić. Aby zamówić kartę i zweryfikować, czy informacje, które posiada urząd o danej osobie, są prawidłowe, również należy wejść na swoje konto za pośrednictwem wspomnianych oficjalnych stron internetowych.

Więcej informacji na temat karty podatkowej i możliwości jej zamówienia można znaleźć >>> tutaj.

Czujność w parze z rozsądkiem Co zrobić w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z próbą oszustwa?

Przede wszystkim nie należy podawać żadnych żądanych informacji ani odpowiadać na wiadomości tekstowe lub e-maile, które wyglądają podejrzanie. Jeśli już się w nie weszło, lepiej je usunąć i pod żadnym pozorem nie klikać w załączone linki.

Przykład wiadomości z fałszywym linkiem.Skatteetaten

Jeśli jednak zdarzyło się, że adresat nabrał się i przekazał dane o karcie i kodzie wymagane w fałszywej wiadomości e-mail, musi niezwłocznie skontaktować się z bankiem i jak najszybciej zablokować zarówno kartę, jak i konto. Warto także powiadomić o sytuacji policję.

Podejrzane SMS-y lub e-maile można przekazać dalej na adres: phishing@skatteetaten.no. Daje to możliwość szybszego odkrywania nowych wariantów cyberprzestępstw przez Urząd Podatkowy.

Lepiej uniknąć dopłat Jednocześnie Skatteetaten przypomina, żeby sprawdzić, czy liczby w karcie podatkowej zgadzają się z oczekiwaniami dotyczącymi dochodów, odliczeń, aktywów i długów w 2025 r. Jeśli coś jest nie tak lub czegoś brakuje, trzeba samemu zmienić dane. Inaczej ryzykuje się wyższą kwotę odliczenia podatku, niż jest to konieczne. Istnieje również szansa, że ​​zapłaci się za mało podatku, a wtedy będzie trzeba uiścić zaległą kwotę i odsetki za zwłokę, które narosną w przypadku nieopłacenia podatku w terminie.

Zasada jest taka, że ​​informacje zawarte w karcie podatkowej należy sprawdzać przynajmniej raz w roku oraz w przypadku większych zmian w życiu, takich jak przejście na emeryturę, zwolnienie lekarskie, kupno i sprzedaż domu czy zmiany w zarobkach i pożyczkach.

Źródła: Skatteetaten, E24, TV2, MojaNorwegia.pl