Nowe opcje połączeń do Norwegii. Loty już przed świętami

Od 10 grudnia w systemach rezerwacyjnych LOT-u można kupić bilety na dodatkowe połączenia do Norwegii. – To ważne szczególnie w okresie świątecznym i noworocznym, kiedy wielu naszych rodaków podróżuje nie tylko między dwoma największymi miastami w Polsce i Norwegii, ale też między mniejszymi lokalnymi portami lotniczymi, w pobliżu których mieszkają lub pracują. Chcemy, by ich podróż dzięki ofercie LOT-u była jak najbardziej komfortowa – powiedział cytowany przez pasażer.com Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.

Z Warszawy do 3 miast w Norwegii