Połączenie estetyki i funkcjonalności.
Czytelne oznaczenia polskich i norweskich świąt oraz duże pola na notatki pozwolą Ci z łatwością zaplanować każdy dzień, a malownicze krajobrazy Norwegii dodadzą wyjątkowego charakteru każdemu miesiącowi.
Wysyłka od 17 listopada – pewna dostawa przed świętami.
Darmowa wysyłka do Polski i Norwegii
Kalendarz + voucher na ogłoszenie w MojaNorwegia (299 kr) – voucher wyślemy na e‑mail, ważny do końca 2026.
To podwójna korzyść: planujesz rok z naszym kalendarzem i jednocześnie zyskujesz możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia na portalu.
Doglądamy każdego etapu produkcji, aby zapewnić najwyższą jakość.
Sztywna okładka, matowe wykończenie stron i solidna, metalowa spirala tworzą produkt, który będzie Ci służył przez cały rok, a duży format pozwala w pełni docenić każdy detal przepięknych fotografii.
Fiordy skąpane w słońcu, majestatyczne górskie szczyty i dziewicze lasy – każda strona naszego kalendarza to zaproszenie w nową podróż po Norwegii.
To elegancka ozdoba, która doda Twojemu wnętrzu odrobinę nordyckiego klimatu i wyjątkowego charakteru.
To jedyny kalendarz, który łączy w sobie najważniejsze polskie i norweskie święta. Dzięki czytelnym oznaczeniom szybko sprawdzisz, kiedy wypadają dni wolne od pracy zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.
Życie między dwoma krajami staje się prostsze, gdy wszystkie ważne daty masz w jednym miejscu.
Szukasz oryginalnego prezentu? Podaruj kalendarz, który będzie cieszył oko i pomagał w organizacji życia przez 365 dni w roku.
To prezent z charakterem, który łączy w sobie piękno i praktyczność.
Im więcej kalendarzy zamówisz, tym większy rabat otrzymasz – nawet do 20% taniej przy zakupie czterech sztuk. To idealna okazja, by obdarować rodzinę i przyjaciół.
Przejrzyste kalendarium z zaznaczonymi dniami wolnymi i dużą ilością miejsca na notatki sprawia, wszystkie istotne informacje masz pod ręką.
Kalendarz MojaNorwegia to niezastąpione narzędzie do organizowania Twojego codziennego życia.
Zobacz, jak prezentował się u naszych klientów w poprzednich latach.
Im wcześniej złożysz zamówienie, tym szybciej kalendarz trafi w Twoje ręce.
Pamiętaj, że okres przedświąteczny to czas wzmożonego ruchu paczek, dlatego nie zwlekaj i złóż zamówienie jeszcze dziś. Zagwarantuj sobie egzemplarz kultowego kalendarza zanim zniknie ze sprzedaży!
