Polsko-norweski Kalendarz 2026

Połączenie estetyki i funkcjonalności.

Czytelne oznaczenia polskich i norweskich świąt oraz duże pola na notatki pozwolą Ci z łatwością zaplanować każdy dzień, a malownicze krajobrazy Norwegii dodadzą wyjątkowego charakteru każdemu miesiącowi.

Wysyłka od 17 listopada – pewna dostawa przed świętami.

Wysyłka rusza 17 listopada
Co otrzymujesz?

Voucher + Kalendarz

Kalendarz + voucher na ogłoszenie w MojaNorwegia (299 kr) – voucher wyślemy na e‑mail, ważny do końca 2026.

To podwójna korzyść: planujesz rok z naszym kalendarzem i jednocześnie zyskujesz możliwość bezpłatnego zamieszczenia ogłoszenia na portalu.

Jakość premium

Doglądamy każdego etapu produkcji, aby zapewnić najwyższą jakość.

Sztywna okładka, matowe wykończenie stron i solidna, metalowa spirala tworzą produkt, który będzie Ci służył przez cały rok, a duży format pozwala w pełni docenić każdy detal przepięknych fotografii.

Piękne norweskie widoki

Fiordy skąpane w słońcu, majestatyczne górskie szczyty i dziewicze lasy – każda strona naszego kalendarza to zaproszenie w nową podróż po Norwegii.

To elegancka ozdoba, która doda Twojemu wnętrzu odrobinę nordyckiego klimatu i wyjątkowego charakteru.

Polskie i norweskie święta

To jedyny kalendarz, który łączy w sobie najważniejsze polskie i norweskie święta. Dzięki czytelnym oznaczeniom szybko sprawdzisz, kiedy wypadają dni wolne od pracy zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.

Życie między dwoma krajami staje się prostsze, gdy wszystkie ważne daty masz w jednym miejscu.

Doskonały pomysł na prezent dla bliskich

Szukasz oryginalnego prezentu? Podaruj kalendarz, który będzie cieszył oko i pomagał w organizacji życia przez 365 dni w roku.

To prezent z charakterem, który łączy w sobie piękno i praktyczność.

Zamów więcej na prezent dla bliskich!

Im więcej kalendarzy zamówisz, tym większy rabat otrzymasz – nawet do 20% taniej przy zakupie czterech sztuk. To idealna okazja, by obdarować rodzinę i przyjaciół.

299kr/szt. przy zakupie 1 sztuki Wybieram
269kr/szt. -10% przy zakupie 2 sztuk Wybieram
254kr/szt. -15% przy zakupie 3 sztuk Wybieram
Najlepsza oferta 239kr/szt. -20% przy zakupie 4 sztuk Wybieram

Jeszcze większa funkcjonalność

Przejrzyste kalendarium z zaznaczonymi dniami wolnymi i dużą ilością miejsca na notatki sprawia, wszystkie istotne informacje masz pod ręką.

Kalendarz MojaNorwegia to niezastąpione narzędzie do organizowania Twojego codziennego życia.

Zdobądź kalendarz

Od 15 lat w Waszych domach

Zobacz, jak prezentował się u naszych klientów w poprzednich latach.

Ograniczona liczba sztuk!

Im wcześniej złożysz zamówienie, tym szybciej kalendarz trafi w Twoje ręce.

Pamiętaj, że okres przedświąteczny to czas wzmożonego ruchu paczek, dlatego nie zwlekaj i złóż zamówienie jeszcze dziś. Zagwarantuj sobie egzemplarz kultowego kalendarza zanim zniknie ze sprzedaży!

Zdjęcia kalendarza mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

