Polskie i norweskie święta

To jedyny kalendarz, który łączy w sobie najważniejsze polskie i norweskie święta. Dzięki czytelnym oznaczeniom szybko sprawdzisz, kiedy wypadają dni wolne od pracy zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.



Życie między dwoma krajami staje się prostsze, gdy wszystkie ważne daty masz w jednym miejscu.