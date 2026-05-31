Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Finanse i kredyty
|
Multinor finans
|

31 maja 2026 00:00

Zanim zaczną się wakacje, zrób przegląd rat. Najlepszy prezent dla rodziny to spokojniejszy budżet na lato

Koniec maja i początek czerwca to w Norwegii moment, kiedy domowy budżet zaczyna pracować na najwyższych obrotach. Dzień Dziecka, planowanie urlopu, bilety do Polski, letnie zakupy. Na horyzoncie pojawiają się feriepenger, które dają złudne poczucie finansowego luzu. Zanim jednak wpadniesz w wir wakacyjnych wydatków, sprawdź, czy stare raty i zapomniane karty kredytowe po cichu nie zjadają Twoich pieniędzy.
Komentarze
Kopiuj link
Zanim zaczną się wakacje, zrób przegląd rat. Najlepszy prezent dla rodziny to spokojniejszy budżet na lato
Wakacje są od odpoczynku, nie od dokładania stresu GjeldsMonitor
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00

Więcej pieniędzy w czerwcu nie zawsze znaczy więcej spokoju

Feriepenger potrafią dać długo wyczekiwany oddech. To ten moment w roku, kiedy na koncie w końcu jest "górka". Problem w tym, że bardzo łatwo ją rozprowadzić w zaledwie kilka dni. Trochę wydamy na atrakcje dla dzieci, trochę na podróż promem czy samolotem, pokryjemy jakieś zimowe zaległości, część wrzucimy na spłatę karty kredytowej, a na koniec kupimy „jeszcze jedną, drobną rzecz”.

I nagle, w połowie lipca, sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak w marcu: pensja przychodzi, raty schodzą jedna po drugiej, karta w portfelu zostaje, a człowiek znowu odlicza dni do kolejnej wypłaty.

Dlatego koniec maja to idealny moment na finansowy przegląd. Nie po to, żeby sobie odmawiać lodów z dziećmi czy wymarzonego wyjazdu. Po to, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie co miesiąc uciekają Twoje pieniądze.
Reklama

Najpierw raty, potem plany

Jeśli masz rodzinę, dzieci albo regularnie pomagasz bliskim w Polsce, Twój budżet ma mnóstwo ruchomych części. Życie emigranta to często dochód w Norwegii, ale wydatki w dwóch krajach. Do tego dochodzi koszt utrzymania samochodu, norweski czynsz (lub kredyt), zakupy, zajęcia dla dzieci.

W takiej sytuacji nie wystarczy pytać samego siebie: „czy dam radę spiąć to w tym miesiącu?”. Lepsze pytanie brzmi: „czy moje finanse są dobrze ułożone na kolejne miesiące?”.

Rynek kredytowy w Norwegii jest wymagający. Po majowej decyzji Norges Bank główna stopa procentowa wynosi 4,25 proc., a inflacja nadal uparcie trzyma się powyżej celu banku centralnego. Jak podaje norweski urząd statystyczny (SSB), oprocentowanie kredytów mieszkaniowych wciąż oscyluje w okolicach 5 proc., a większość hipotek w kraju fiordów ma zmienne oprocentowanie.

Co to oznacza dla zwykłej polskiej rodziny w Norwegii? Że nie warto zakładać, iż raty „same z siebie” zrobią się lżejsze. Budżet trzeba trzymać blisko siebie i mieć nad nim pełną kontrolę.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Dzieci nie potrzebują idealnych finansów. Potrzebują spokojnego domu

Nie oszukujmy się – z Dnia Dziecka nie ma sensu robić lekcji ekonomii. Dzieci chcą dostać fajny prezent, pójść na lody, spędzić czas z uśmiechniętymi rodzicami. I to jest całkowicie normalne.

Jednak najlepszą rzeczą, jaką rodzic może zrobić dla swojego domu w dłuższej perspektywie, jest zmniejszenie finansowego chaosu. Bo ten chaos bardzo szybko przekłada się na codzienność. Widać go w nerwowych rozmowach, w stresie przed otwarciem skrzynki na listy, w odkładaniu rachunków „na za tydzień”, w logowaniu się do banku po kilka razy dziennie i w decyzjach typu: „dobra, zapłacimy kartą, jakoś to później będzie”.

Pierwszym krokiem do spokojniejszego domu nie zawsze jest większa wypłata. Najczęściej jest nim zrobienie porządku w tym, co już mamy.
Przeczytaj również Zrób finansowy przegląd przed wakacjami

Co sprawdzić przed wakacjami? 4 ważne kroki

  1. Ile naprawdę płacisz miesięcznie w ratach? Nie patrz tylko na główny kredyt (np. na samochód). Zsumuj absolutnie wszystko.
  2. Czy masz drogie, małe zobowiązania? Zakupy na raty w elektronice, chwilówka, kilka mniejszych pożyczek. One potrafią dusić domowy budżet znacznie mocniej niż jedna, dobrze ułożona i większa rata.
  3. Czy masz karty kredytowe i limity, których nie używasz? To niezwykle ważne w Norwegii. Banki, oceniając Twoją zdolność kredytową, biorą pod uwagę pełne dostępne limity, a nie tylko to, co faktycznie wydałeś. Pusta karta na 50 000 NOK obniża Twoją zdolność o 50 000 NOK!
Czy jest sens sprawdzić konsolidację? Połączenie wszystkich drobnych długów w jeden tańszy kredyt nie zawsze się opłaca. Ale dopóki tego nie sprawdzisz, nie będziesz wiedzieć, ile dokładnie możesz zaoszczędzić każdego miesiąca.

GjeldsMonitor to tylko lustro Twoich finansów

Darmowa aplikacja GjeldsMonitor nie powstała po to, żeby straszyć Cię długiem. Powstała po to, żeby pokazać Ci pełny, wyraźny obraz. Logując się, zobaczysz czarno na białym: co masz, ile płacisz, co obciąża Twoją zdolność i co warto uporządkować.

To szczególnie ważne, jeśli dawno nie sprawdzałeś swoich norweskich rejestrów. Sytuacja finansowa lubi zmieniać się po cichu. Jedna karta wyrobiona na stacji benzynowej, jedna nowa rata, jedna decyzja „potem to ogarnę”. Po roku tworzy się z tego układ, nad którym nikt już nie panuje.

Pamiętaj: sprawdzenie swojej sytuacji nie oznacza, że musisz brać nowy kredyt! Czasem najlepszą decyzją po zalogowaniu się do GjeldsMonitora jest zamknięcie nieużywanej karty. Czasem to sygnał, by połączyć raty. A czasem po prostu uśmiechniesz się, widząc, że wszystko masz pod kontrolą. Wiedza to spokój.

Artykuł powstał we współpracy z GjeldsMonitor. To bezpłatna aplikacja, która pomaga uporządkować Twoje kredyty i karty, żeby szybciej ocenić, które z nich kosztują Cię najwięcej.

Pożyczka do 800 000 kr bez zabezpieczeń (po polsku)
Jedna aplikacja – porównaj 23 banki i wybierz najtańszy kredyt
Sprawdź
reklama | 
250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
reklama | 
250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to są feriepenger w praktyce?
Jak policzyć wszystkie raty naraz?
Dlaczego limit na karcie psuje zdolność?
Czy konsolidacja mi się opłaci?
Jak użyć GjeldsMonitor krok po kroku?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Artykuł sponsorowany

Masz nieruchomość w Norwegii? Obniż raty i odzyskaj spokój finansowy!
Poradniki
Finanse i kredyty

Finanse pod kontrolą w Norwegii: czy GjeldsMonitor naprawdę nic nie kosztuje?
Poradniki
Finanse i kredyty

Norwegia podniosła stopy. Sprawdź, który dług kosztuje Cię najwięcej
Poradniki
Praca i pieniądze

Październikowa "Odwilż" w Norwegii. Dlaczego teraz jest najlepszy czas na uporządkowanie Twoich finansów?
Poradniki
Finanse i kredyty

Jak skutecznie zarządzać swoimi finansami w Norwegii z GjeldsMonitor
Poradniki
Finanse i kredyty

Zrób porządki w swoich finansach - sprawdź się w GjeldsMonitor
Poradniki
Finanse i kredyty

Nie wiesz, ile naprawdę masz długu w Norwegii? Sprawdź to krok po kroku
Poradniki
Finanse i kredyty

Masz długi w Norwegii? Zobacz, jak GjeldsMonitor może pomóc utrzymać kontrolę nad ratami
Poradniki
Finanse i kredyty

Jak obniżyć raty kredytu w Norwegii i zapanować nad długiem?
Poradniki
Artykuł sponsorowany

Nie musisz tonąć w długach. Sprawdź swoje zadłużenia, gdziekolwiek jesteś

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie