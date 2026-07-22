22 lipca 2026 17:22
Masz kredyt lub kartę w Norwegii? Zrób ten przegląd, zanim złożysz kolejny wniosek
Najpierw zobacz wszystkie zobowiązania
W GjeldsMonitor można zalogować się przez BankID i zobaczyć kredyty oraz karty w jednym miejscu. Narzędzie pomaga ustalić, które zobowiązania kosztują najwięcej i od czego najlepiej rozpocząć porządkowanie finansów.
To ważne również dlatego, że dane z norweskiego rejestru zadłużenia mogą być wykorzystywane przez banki i agencje informacji kredytowej przy ocenie sytuacji osoby składającej wniosek.
Sprawdź swoje kredyty i karty w GjeldsMonitor
Kilka rat? Najpierw oceń refinansowanie
Nie należy jednak patrzeć wyłącznie na wysokość raty. Dłuższy okres spłaty może obniżyć miesięczne obciążenie, ale jednocześnie zwiększyć całkowitą kwotę do zapłaty. Dlatego przy porównywaniu ofert warto sprawdzić:
- oprocentowanie efektywne,
- całkowity koszt i kwotę do spłaty,
- długość umowy,
- opłaty dodatkowe.
Oprocentowanie efektywne obejmuje nie tylko odsetki, lecz także związane z kredytem prowizje i opłaty.
Sprawdź możliwość refinansowania
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Dodatkowe środki dopiero po przeglądzie budżetu
Złóż niezobowiązujący wniosek
Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania kredytu.
Masz inkasso albo wcześniejszą odmowę?
Negatywny wpis może utrudnić uzyskanie nowego kredytu, leasingu lub innych usług finansowych. Możliwe rozwiązanie zależy od wysokości długu, dochodów, statusu sprawy oraz ewentualnego posiadania nieruchomości.
Sprawdź możliwe rozwiązania przy inkasso
Ankieta
Co robisz, zanim złożysz wniosek o kredyt w Norwegii?
Sprawdź również kartę i dokumenty podatkowe
Warto również sprawdzić skattemelding. Dokument zawiera informacje o dochodach, odpisach, majątku i zadłużeniu. Błędne lub brakujące dane można poprawić.
Prawidłowa karta i zeznanie podatkowe nie gwarantują otrzymania kredytu, ale pomagają uniknąć niespodziewanej dopłaty oraz uporządkować dokumenty finansowe.
Sprawdź kartę podatkową
Sprawdź możliwość korekty podatku
Od czego najlepiej zacząć?
Dzięki temu kolejna decyzja finansowa będzie oparta na rzeczywistych danych, a nie tylko na wysokości pojedynczej raty.
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