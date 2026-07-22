Masz kredyt lub kartę w Norwegii? Zrób ten przegląd, zanim złożysz kolejny wniosek

Przy kilku kredytach, kartach lub limitach zakupowych łatwo stracić pełny obraz sytuacji. Jedna rata może wydawać się niewielka, ale suma rat, odsetek i opłat potrafi mocno obciążać budżet.W GjeldsMonitor można zalogować się przez BankID i zobaczyć kredyty oraz karty w jednym miejscu. Narzędzie pomaga ustalić, które zobowiązania kosztują najwięcej i od czego najlepiej rozpocząć porządkowanie finansów.To ważne również dlatego, że dane z norweskiego rejestru zadłużenia mogą być wykorzystywane przez banki i agencje informacji kredytowej przy ocenie sytuacji osoby składającej wniosek.