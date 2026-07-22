  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Finanse i kredyty
|
Autopromocja
|

22 lipca 2026 17:22

Masz kredyt lub kartę w Norwegii? Zrób ten przegląd, zanim złożysz kolejny wniosek

Nowy kredyt nie zawsze powinien być pierwszym krokiem. Najpierw warto sprawdzić wszystkie zobowiązania, ich rzeczywisty koszt oraz wpływ rat na domowy budżet. Dopiero później można ocenić, czy lepszym rozwiązaniem będzie refinansowanie, dodatkowe finansowanie czy uporządkowanie spraw podatkowych.
Komentarze
Kopiuj link
Masz kredyt lub kartę w Norwegii? Zrób ten przegląd, zanim złożysz kolejny wniosek
Raport długów w Norwegii Multinor finans
Podsumowanie artykułu
Na koniec maja 2026 roku wartość niezabezpieczonego zadłużenia konsumenckiego w Norwegii wynosiła już 175,4 mld NOK. Dla pojedynczego kredytobiorcy ważniejsza od ogólnej statystyki jest jednak odpowiedź na prostsze pytanie: ile naprawdę kosztują moje kredyty i karty każdego miesiąca?

Najpierw zobacz wszystkie zobowiązania

Przy kilku kredytach, kartach lub limitach zakupowych łatwo stracić pełny obraz sytuacji. Jedna rata może wydawać się niewielka, ale suma rat, odsetek i opłat potrafi mocno obciążać budżet.

W GjeldsMonitor można zalogować się przez BankID i zobaczyć kredyty oraz karty w jednym miejscu. Narzędzie pomaga ustalić, które zobowiązania kosztują najwięcej i od czego najlepiej rozpocząć porządkowanie finansów.

To ważne również dlatego, że dane z norweskiego rejestru zadłużenia mogą być wykorzystywane przez banki i agencje informacji kredytowej przy ocenie sytuacji osoby składającej wniosek.

Sprawdź swoje kredyty i karty w GjeldsMonitor
Reklama

Kilka rat? Najpierw oceń refinansowanie

Jeżeli spłacasz kilka pożyczek lub kart kredytowych, warto sprawdzić możliwość refinansowania. Polega ono na zastąpieniu dotychczasowych zobowiązań jednym nowym kredytem. Może to uprościć spłatę, zmniejszyć liczbę terminów i – zależnie od oferty banku – obniżyć oprocentowanie albo miesięczną ratę.

Nie należy jednak patrzeć wyłącznie na wysokość raty. Dłuższy okres spłaty może obniżyć miesięczne obciążenie, ale jednocześnie zwiększyć całkowitą kwotę do zapłaty. Dlatego przy porównywaniu ofert warto sprawdzić:


    • oprocentowanie efektywne,

    • całkowity koszt i kwotę do spłaty,

    • długość umowy,

    • opłaty dodatkowe.



Oprocentowanie efektywne obejmuje nie tylko odsetki, lecz także związane z kredytem prowizje i opłaty.

Sprawdź możliwość refinansowania

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Polski Chiropraktor / Fizjoterapeuta w Oslo/Drammen

Ogłoszenia MojaNorwegia

Dodatkowe środki dopiero po przeglądzie budżetu

Jeżeli po sprawdzeniu zobowiązań nadal potrzebujesz dodatkowego finansowania, możesz złożyć wniosek obsługiwany przez Digi Finans. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do przyjęcia oferty – decyzję podejmujesz dopiero po otrzymaniu propozycji bankowych. Ostateczna kwota, oprocentowanie i warunki zależą od indywidualnej oceny banku.

Złóż niezobowiązujący wniosek

Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania kredytu.

Masz inkasso albo wcześniejszą odmowę?

W takiej sytuacji wysyłanie kolejnych standardowych wniosków nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Najpierw warto ustalić, jakie zobowiązania są aktywne, czy pojawił się wpis betalingsanmerkning i jakie działania można podjąć.

Negatywny wpis może utrudnić uzyskanie nowego kredytu, leasingu lub innych usług finansowych. Możliwe rozwiązanie zależy od wysokości długu, dochodów, statusu sprawy oraz ewentualnego posiadania nieruchomości.

Sprawdź możliwe rozwiązania przy inkasso

Ankieta

Co robisz, zanim złożysz wniosek o kredyt w Norwegii?

Sprawdzam wszystkie raty i koszty (kredyty + karty)
Najpierw szukam refinansowania, żeby mieć jedną ratę
Składam wniosek od razu – zobaczę, co bank da
Unikam kredytów/kart, żeby nie wpaść w kłopoty
Głosy: 0
Podgląd wyników

Sprawdź również kartę i dokumenty podatkowe

Porządek w finansach to nie tylko kredyty. Karta podatkowa decyduje o tym, ile podatku pracodawca potrąca z wypłaty. Gdy zawiera nieaktualne dane, podatek może być pobierany zbyt wysoko albo zbyt nisko, co wpływa na miesięczny budżet i może zakończyć się dopłatą.

Warto również sprawdzić skattemelding. Dokument zawiera informacje o dochodach, odpisach, majątku i zadłużeniu. Błędne lub brakujące dane można poprawić.

Prawidłowa karta i zeznanie podatkowe nie gwarantują otrzymania kredytu, ale pomagają uniknąć niespodziewanej dopłaty oraz uporządkować dokumenty finansowe.

Sprawdź kartę podatkową

Sprawdź możliwość korekty podatku

Od czego najlepiej zacząć?

Najrozsądniejsza kolejność jest prosta: najpierw zobacz wszystkie kredyty i karty, następnie oceń refinansowanie, a dopiero później rozważ dodatkowe finansowanie. Jeżeli masz inkasso, nieprawidłową kartę podatkową lub błędy w dokumentach, najpierw uporządkuj te sprawy.

Dzięki temu kolejna decyzja finansowa będzie oparta na rzeczywistych danych, a nie tylko na wysokości pojedynczej raty.
Pożyczka do 800 000 kr bez zabezpieczeń (po polsku)
Jedna aplikacja – porównaj 23 banki i wybierz najtańszy kredyt
Sprawdź
reklama | 
250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
reklama | 
250000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84577 kr, tot. 334577 kr. Nedbet tid 1-15 år. Eff.rente: 6,82%-48,76%.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Oprocentowanie efektywne: o co chodzi?
Jak sprawdzić długi w GjeldsMonitor?
Czy refinansowanie mi się opłaci?
Betalingsanmerkning: co to znaczy?
Podatki a kredyt: co sprawdzić?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Zwrot na norweskim rynku kredytowym: Analiza sytuacji (sierpień 2025)
Poradniki
Finanse i kredyty

Zanim zaczną się wakacje, zrób przegląd rat. Najlepszy prezent dla rodziny to spokojniejszy budżet na lato
Poradniki
Finanse i kredyty

Masz długi w Norwegii? Zobacz, jak GjeldsMonitor może pomóc utrzymać kontrolę nad ratami
Poradniki
Artykuł sponsorowany

Sprawdź swoją punktację kredytową BEZPŁATNIE w GjeldsMonitor
Poradniki
Finanse i kredyty

Jak skutecznie zarządzać swoimi finansami w Norwegii z GjeldsMonitor
Poradniki
Finanse i kredyty

Norwegia podniosła stopy. Sprawdź, który dług kosztuje Cię najwięcej
Poradniki
Finanse i kredyty

Finanse pod kontrolą w Norwegii: czy GjeldsMonitor naprawdę nic nie kosztuje?
Poradniki
Finanse i kredyty

Poradnik: Jak wnioskować o kredyt konsumencki lub refinansowanie w Norwegii
Poradniki
Finanse i kredyty

Kredyty w Norwegii: jak obniżyć raty i zapanować nad długiem?
Poradniki
Finanse i kredyty

Płacisz raty co miesiąc i nic nie zmieniasz? To może być drogi nawyk
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Zarządzaj preferencjami
Odrzuć wszystkie
Potwierdź
Akceptuj wszystkie