Pandemia nie przeszkodziła: historyczny wynik Norwegii w eksporcie ryb i owoców morza

W ubiegłym roku Norwegia wyeksportowała 3,1 miliona ton ryb i owoców morza za łącznie ponad 120 miliardów koron. To rekord wszech czasów pod względem zarówno ilości sprzedanych przez kraj fiordów za granicę produktów, jak i ich wartości, informuje Norweska Rada ds. Owoców Morza w styczniowym komunikacie prasowym.

Liderami łosoś i Polska

Na czele listy wyeksportowanych przez kraj fiordów ryb znalazł się po raz kolejny łosoś. Sprzedano go 1,3 tony, co oznacza wzrost o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Eksport łososia wygenerował 81,4 miliarda koron, a to zaś więcej o 16 proc. niż w 2020 roku.