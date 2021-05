Zmiany w budżecie Norwegii na 2021: zasiłki przedłużone do września, ucierpi fundusz naftowy

Minister finansów Jan Tore Sanner przedstawił znowelizowany budżet Norwegii na 2021 rok. Podczas konferencji, która odbyła się 11 maja przekazał, że o 90 mld NOK zwiększą się środki wykorzystywane w najbliższych miesiącach z funduszu naftowego. Poinformował też, jaka przyszłość czeka osoby pobierające zasiłki.

Zgodnie z nowymi założeniami rządzących programy przeznaczone dla pracowników – m.in. świadczenia dla bezrobotnych – zostaną utrzymane do 30 września. Jednocześnie system wypłaty rekompensat przedsiębiorcom przedłużono do pierwszego listopada. Pomysł krytykują politycy Partii Postępu oraz Rødt. – Propozycja nowego budżetu jest cholernie niesprawiedliwa. [...] To wypowiedzenie wojny pracownikom dotkniętym kryzysem – skomentowała na łamach Nettavisen wiceprzewodnicząca Rødt Marie Sneve Martinussen.

Nowe podatki i utrzymanie zniżek