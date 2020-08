Wiecznie żywa pamięć o poległych: 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie 17:00 mija 76 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Z powodu wciąż panującej epidemii wirusa COVID-19 tegoroczne obchody upamiętniające polski zryw wolnościowy będą przebiegały w ograniczonej formule.

O godzinie piątej po południu odbędzie się uroczysta msza pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, złożone zostaną także kwiaty. Pamięć o warszawskich powstańcach zostanie uczczona także między innymi pod pomnikiem „Mokotów walczący – 1944” i w Śródmieściu pod pomnikami Polskiego Państwa Podziemnego i gen. Stefana „Grota” Roweckiego. O godz. 20 zapłonie ogień pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej. Organizatorzy obchodów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, zastrzegają że wstęp na część uroczystości będzie odbywał się wyłącznie za okazaniem zaproszenia, wobec czego zachęcają do śledzenia wydarzeń związanych z obchodami rocznicy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obchody potrwają do 5 sierpnia. Program można znaleźć między innymi na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego

Tekst piosenki to wiersz pod tytułem „Pałacyk Michla” autorstwa Józefa Szczepańskiego ps. „Ziutek”. Był on członkiem Batalionu „Parasol”, który przez blisko 100 godzin bronił barykady rozdzielającej ulicę Wolską. „Ziutek” zmarł w wyniku poniesionych obrażeń 11 września 1944 roku. Miał 21 lat.



Jeszcze podczas wojny „Pałacyk Michla” stał się tekstem piosenki do melodii popularnego w latach czterdziestych utworu „Nie damy popradowej fali".