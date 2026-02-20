Tydzień urlopu, koszty liczone w milionach. Ubezpieczyciele pokazują szokujące dane

Zimowe ferie zwiększają presję na ubezpieczycieli. Fot. pxhere.com/public domain

Ponad 326 tys. szkód zgłoszonych przez Norwegów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku. Koszt przekroczył 2,4 mld NOK. Trwające ferie zimowe w Norwegii to jeden z najbardziej intensywnych okresów dla ubezpieczycieli.

Wielu Norwegów wyjeżdża za granicę w czasie ferii zimowych. Część z nich choruje lub ulega wypadkom. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Hiszpanii. Dane pokazują rosnące koszty leczenia podczas podróży.

Najpopularniejsze kierunki i skala szkód Hiszpania odpowiadała za 44 proc. szkód zgłoszonych w czasie ferii zimowych 2025 roku. Na drugim miejscu znalazła się Tajlandia z wynikiem 13 proc. USA odpowiadały za 7 proc. zgłoszeń. Indonezja miała 4 proc., a Wietnam 2 proc. Dane pochodzą z Falck Global Assistance.



Na liście znalazły się także Francja, Emiraty, Austria, Wielka Brytania i Egipt. Dalej są Portugalia, Włochy, Brazylia, Tanzania, Filipiny i Niemcy. Hiszpania pozostaje najczęstszym wyborem w okresie ferii. Wpływ mają dostępność lotów i krótszy czas podróży. Znaczenie ma również klimat.



W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku Norwegowie zgłosili ponad 326 tys. szkód z polis turystycznych. Łączny koszt przekroczył 2,4 mld NOK. Dane przedstawiła organizacja Finans Norge. Ubezpieczyciele spodziewają się zwiększonej liczby zgłoszeń w 2026 roku.

Austria przyciąga narciarzy.Fot. pexels.com/public domain

Najczęstsze choroby i wysokie koszty leczenia Najwięcej przypadków dotyczy infekcji żołądkowo-jelitowych. Częste są także przeziębienia, kaszel i gorączka. Pojawiają się zapalenia oskrzeli i płuc. Zgłaszane są problemy laryngologiczne. W czasie wyjazdów narciarskich dominują złamania, skręcenia i zwichnięcia.



Do poważniejszych przypadków należą choroby serca i układu krążenia. Część sytuacji wymaga operacji i hospitalizacji. Zdarza się konieczność transportu medycznego do kraju. Takie interwencje generują najwyższe koszty. Mogą sięgać mln NOK.



W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku leczenie chorób podczas podróży kosztowało ubezpieczycieli ponad 1,1 mld NOK. To niemal połowa wszystkich wypłat z polis turystycznych w tym okresie. Dane pokazują skalę wydatków związanych z leczeniem za granicą. Dotyczy to zwłaszcza krajów najbardziej oddalonych od Norwegii.



Na liście zaleceń profilaktycznych dominują podstawowe zasady. Zaleca się picie wody z zamkniętych butelek. Wskazuje się na konieczność zachowania higieny rąk. Rekomendowane jest także zabranie podstawowych leków oraz dbanie o dietę i nawodnienie.