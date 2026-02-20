Tydzień urlopu, koszty liczone w milionach. Ubezpieczyciele pokazują szokujące dane
20 lutego 2026 12:03
Zimowe ferie zwiększają presję na ubezpieczycieli. Fot. pxhere.com/public domain
Najpopularniejsze kierunki i skala szkód
Na liście znalazły się także Francja, Emiraty, Austria, Wielka Brytania i Egipt. Dalej są Portugalia, Włochy, Brazylia, Tanzania, Filipiny i Niemcy. Hiszpania pozostaje najczęstszym wyborem w okresie ferii. Wpływ mają dostępność lotów i krótszy czas podróży. Znaczenie ma również klimat.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku Norwegowie zgłosili ponad 326 tys. szkód z polis turystycznych. Łączny koszt przekroczył 2,4 mld NOK. Dane przedstawiła organizacja Finans Norge. Ubezpieczyciele spodziewają się zwiększonej liczby zgłoszeń w 2026 roku.
Najczęstsze choroby i wysokie koszty leczenia
Do poważniejszych przypadków należą choroby serca i układu krążenia. Część sytuacji wymaga operacji i hospitalizacji. Zdarza się konieczność transportu medycznego do kraju. Takie interwencje generują najwyższe koszty. Mogą sięgać mln NOK.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku leczenie chorób podczas podróży kosztowało ubezpieczycieli ponad 1,1 mld NOK. To niemal połowa wszystkich wypłat z polis turystycznych w tym okresie. Dane pokazują skalę wydatków związanych z leczeniem za granicą. Dotyczy to zwłaszcza krajów najbardziej oddalonych od Norwegii.
Na liście zaleceń profilaktycznych dominują podstawowe zasady. Zaleca się picie wody z zamkniętych butelek. Wskazuje się na konieczność zachowania higieny rąk. Rekomendowane jest także zabranie podstawowych leków oraz dbanie o dietę i nawodnienie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.