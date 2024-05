Pogodowe szaleństwo w Norwegii. Szykują się powodzie, osuwiska i... rekordy ciepła

Rosnące temperatury i bezmroźne noce przyspieszają topnienie śniegu w północnej Norwegii, poinformował Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE). Region zagrożony jest lawinami, osuwiskami oraz powodziami. Meteorolodzy przewidują także, że w połowie maja może dojść do norweskich rekordów ciepła.

Rekordy majowego ciepła mogą paść 17 maja, czyli podczas obchodów norweskiego Dnia Konstytucji. W Mo i Rana prognozowane są 24 stopnie Celsjusza. Jeśli przewidywania okażą się prawdą, będzie to historyczny wynik. Synoptycy przypuszczają, że najważniejszemu świętu kraju fiordów towarzyszyć będzie wyjątkowo sprzyjająca aura, niespotykana w tym okresie od wielu lat. W centralnej, zachodniej oraz wschodniej części kraju spodziewane są temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza oraz bezchmurne niebo. W północnej części kraju pogoda będzie bardziej zróżnicowana. Spodziewane są temperatury sięgające 20 stopni Celsjusza, jak i lokalne zachmurzenia, które obniżą wskazania termometrów.

Nå har alle fylker bortsett fra Finnmark fått sin første sommerdag Det vil si at temperaturen når 20 grader eller mer. Skibotn skaffet Troms sin første sommerdag i går mens Nordland fikk sin andre Under ser du høyeste temperatur utvalgte steder pic.twitter.com/7aFKilRLLs

Roztopy na północy przyspieszają

W połowie maja rosnące temperatury i bezmroźne noce przyspieszają topnienie śniegu w północnej Norwegii. Jak informuje NVE, deszcze w połączeniu z roztopami mogą spowodować gwałtownie zwiększające się przepływy wody w rzekach i potokach. Jeśli fale dotrą do wciąż zamarzniętych elementów, dojdzie do dryfu lodu. Ten może stworzyć zatory, których efektem będą powodzie. Intensywne topnienie oraz możliwe opady deszczu mogą doprowadzić do osuwisk i lawin. Jak dodaje urząd, problem nasili się w dniach 17-19 maja, wraz z nadejściem upałów.