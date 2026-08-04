Ostrzeżenie przed pożarami przedłużone. Helikoptery interweniowały już 51 razy

Wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się na południu i wschodzie Norwegii. Pięć dodatkowych helikopterów pozostaje w gotowości.

Wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się na południu i wschodzie Norwegii. Pięć dodatkowych helikopterów pozostaje w gotowości. fot.Ai Norwegia: ostrzeżenie przed pożarami przedłużone do 6 sierpnia

Ostrzeżenie przed pożarami lasów na południu i wschodzie Norwegii zostało przedłużone do czwartku 6 sierpnia. Największe zagrożenie nadal występuje w częściach Agder i Telemarku. DSB utrzymuje w gotowości pięć dodatkowych helikopterów.

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W skrócie Ostrzeżenie przed pożarami przedłużone do 6 sierpnia.

Największe zagrożenie w Agder i Telemarku.

Pięć dodatkowych helikopterów w gotowości.

Sezonowy zakaz rozpalania ognia obowiązuje do 15 września.

51 interwencji helikopterów od początku roku.

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W najbliższych dniach w zagrożonych regionach może pojawić się trochę deszczu. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że opady mogą poprawić sytuację tylko na krótko. Bardzo sucha roślinność szybko ponownie wyschnie.

Szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się na wschodzie Norwegii oraz w częściach Agder i Telemarku. Ziemia i roślinność są tam bardzo suche i łatwo mogą się zapalić.

Meteorolodzy ostrzegają, że w razie wybuchu pożaru ogień może szybko objąć duży teren. Dlatego mieszkańcy i turyści powinni unikać używania otwartego ognia i stosować się do komunikatów lokalnych władz.

Dotyczy to nie tylko dużych ognisk. Zagrożenie może powodować również grill jednorazowy, niedopałek papierosa, iskry z narzędzi albo niewielkie palenisko rozstawione w pobliżu suchej trawy i lasu.

Norweska Dyrekcja ds. Ochrony Ludności i Planowania Kryzysowego, czyli DSB, zwiększyła gotowość o pięć dodatkowych helikopterów gaśniczych. Wzmocniona ochrona ma obowiązywać do 6 sierpnia. Tego dnia sytuacja zostanie oceniona ponownie.

Od początku 2026 roku helikoptery uczestniczyły już w akcjach przy 51 pożarach. Wśród nich był duży pożar w Krokstadelva w Drammen.

Ankieta W suszę grillujesz na łonie natury czy odpuszczasz? Odpuszczam całkiem – żadnego ognia w terenie Tylko w wyznaczonych miejscach i z wodą pod ręką Grilluję w domu/na balkonie, żeby nie ryzykować Szczerze: czasem i tak rozpalam, jak „wygląda bezpiecznie”

Maszyny są wysyłane przede wszystkim tam, gdzie pożar może szybko się rozprzestrzenić i gdzie działania prowadzone wyłącznie z ziemi mogą nie wystarczyć.

Od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii obowiązuje ogólny zakaz rozpalania ognisk i używania grilla w lesie oraz w pobliżu lasów i innych terenów nieużytkowanych, jeżeli istnieje ryzyko powstania pożaru.

Przepisy lokalne mogą być jeszcze ostrzejsze. Przed rozpaleniem grilla lub ognia trzeba sprawdzić komunikaty swojej gminy. Przy obecnym poziomie zagrożenia najbezpieczniej całkowicie zrezygnować z otwartego ognia na łonie natury.

Nie rozpalaj ogniska w lesie ani w pobliżu suchej roślinności.

Nie używaj grilla jednorazowego w terenie.

Nie wyrzucaj niedopałków na ziemię ani przez okno samochodu.

Sprawdzaj komunikaty swojej gminy i lokalnej straży pożarnej.

Gdy zauważysz ogień lub dym, natychmiast zgłoś zdarzenie służbom ratunkowym.