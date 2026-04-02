1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

02 kwietnia 2026 10:51

Młody Norweg zaginął bez śladu w Polsce. Przełom nastąpił dopiero po kilku miesiącach

Ciało 23-letniego Norwega odnaleziono w Wiśle w Warszawie. Mężczyzna był poszukiwany od listopada 2025 roku.
Młody Norweg zaginął bez śladu w Polsce. Przełom nastąpił dopiero po kilku miesiącach
Monitoring zarejestrował moment upadku do rzeki. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Oliver Rivedal z Sunnfjord zaginął podczas pobytu w Polsce. Ostatni raz widziano go w warszawskim lokalu. Informację o odnalezieniu ciała potwierdziła norweska policja. Ciało odnaleziono 1 kwietnia.
Nagranie z monitoringu i ustalenia śledczych

Policja już w grudniu ustaliła prawdopodobny przebieg zdarzeń. Z nagrania monitoringu wynika, że 23-latek znajdował się nad brzegiem Wisły. W pewnym momencie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Następnie próbował dopłynąć do brzegu. Silny nurt porwał go i zniósł w dół rzeki.

Śledczy podkreślają, że nagranie było kluczowe dla ustaleń. Ukazuje dokładny moment zdarzenia. Policja nie informuje o udziale osób trzecich. Wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Sprawę prowadziła jednostka z Sunnfjord.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Poszukiwania trwały kilka miesięcy i zakończyły się w Warszawie.

Poszukiwania trwały kilka miesięcy i zakończyły się w Warszawie.Fot. KRP I – Śródmieście

Zaginięcie w trakcie podróży do Warszawy

Rivedal został zgłoszony jako zaginiony 22 listopada. Przebywał w Polsce z przyjaciółmi. Była to prywatna podróż. Ostatni kontakt z nim odnotowano w lokalu. Później ślad po nim zaginął.

Rodzina wyraziła zgodę na publikację danych. Informację przekazała norweska policja. Poszukiwania trwały kilka miesięcy. Ciało odnaleziono w Warszawie.
Yep
3 dni temu
Bo pić trza umieć...
Eldur
3 dni temu
Spoczywaj w pokoju.....
Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska
3 dni temu
W tak delikatnej sprawie warto opierać się na sprawdzonych informacjach. Warto zachować rzetelność i szacunek wobec rodziny. Mężczyzna najprawdopodobniej przemieścił się Wisłą z Warszawy do Ciechocinka, gdzie zwłoki wyłowiono 13 marca. Tożsamość potwierdzono badaniami DNA.
Kunta
2 dni temu
Flache lyknal i sie slizgnal....norweski standart
