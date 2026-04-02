02 kwietnia 2026 10:51
Młody Norweg zaginął bez śladu w Polsce. Przełom nastąpił dopiero po kilku miesiącach
Nagranie z monitoringu i ustalenia śledczych
Śledczy podkreślają, że nagranie było kluczowe dla ustaleń. Ukazuje dokładny moment zdarzenia. Policja nie informuje o udziale osób trzecich. Wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Sprawę prowadziła jednostka z Sunnfjord.
Zaginięcie w trakcie podróży do Warszawy
Rodzina wyraziła zgodę na publikację danych. Informację przekazała norweska policja. Poszukiwania trwały kilka miesięcy. Ciało odnaleziono w Warszawie.