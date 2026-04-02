Młody Norweg zaginął bez śladu w Polsce. Przełom nastąpił dopiero po kilku miesiącach

Nagranie z monitoringu i ustalenia śledczych

Policja już w grudniu ustaliła prawdopodobny przebieg zdarzeń. Z nagrania monitoringu wynika, że 23-latek znajdował się nad brzegiem Wisły. W pewnym momencie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Następnie próbował dopłynąć do brzegu. Silny nurt porwał go i zniósł w dół rzeki.



Śledczy podkreślają, że nagranie było kluczowe dla ustaleń. Ukazuje dokładny moment zdarzenia. Policja nie informuje o udziale osób trzecich. Wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Sprawę prowadziła jednostka z Sunnfjord.