Atak zimy sparaliżował Norwegię. Duże utrudnienia na drogach, opóźnienia na lotnisku

Śnieg, deszcz ze śniegiem i temperatury poniżej zera doprowadziły do problemów w części kraju fiordów. O zmianach w rozkładzie lotów poinformowało lotnisko Gardermoen. Służby apelują o ostrożność podczas poruszania się po drogach lokalnych i krajowych.

– We wtorek rano kierowcy powinni pozostawić samochody w domu, jeśli mają już opony letnie – czytamy w komunikacie Centrali Ruchu Drogowego (Vegtrafikksentralen). Doniesienia o złych warunkach na drodze otrzymali 25 kwietnia policjanci oraz służby drogowe w Oslo, Vestfold Innlandet, Romerike i Østfold we wschodniej części kraju. O trudnościach poinformowali także kierowcy w środkowo-wschodniej Norwegii.



Chaos na drogach był zauważalny już w nocy 24 kwietnia. Z powodu wypadku służby zamknęły m.in. drogę krajową nr 2. W okolicy Solør doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Do podobnych sytuacji doszło w innych częściach wschodniej i środkowo-wschodniej Norwegii.