Sofia, Mohammad czy Oleksandr? Te imiona królowały w Norwegii w 2024 roku

13 lutego Norweski Urząd Statystyczny (SSB) opublikował cykliczny raport na temat imion najchętniej nadawanym noworodkom w kraju fiordów. W ubiegłym roku roku wielki powrót na pozycję liderki zaliczyła Nora, zaś wśród chłopców samego szczytu listy nie opuścił Lucas. Jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, w statystykach nastąpiły przetasowania względem 2023 roku w przypadku imion zarówno żeńskich, jak i męskich.

Nora co roku znajduje się w pierwszej dziesiątce listy najpopularniejszych imion dla dziewczynek od początku nowego tysiąclecia i obecnie zajęła pierwsze miejsce po raz ósmy w ciągu 13 lat. Chociaż w 2023 r. uplasowała się na 6. lokacie, w 2024 roku wróciła na szczyt listy. W zeszłym roku imię Nora otrzymało 385 noworodków w Norwegii. Nie dogoniła ich Emma, ​​która po raz piąty z rzędu zajęła 2. miejsce wśród najchętniej wybieranych żeńskich imion w kraju fiordów.

Nowością na liście dziewcząt są Selma i Ellinor. Oba te imiona zadebiutowały na liście 10 najlepszych. Chociaż ich ostatni okres świetności przypada na początek XX wieku, obecnie przeżywają one renesans i od początku lat 2000. imiona zyskują na popularności.

Gdyby przyjrzeć się trendom spadkowym, to w 2024 roku największym przegranym można nazwać imię Kasper. Otrzymało 272 dzieci, czyli o 80 mniej niż w roku poprzednim. Tym samym imię Kasper spadł na 19. miejsce z 5. lokaty w 2023 r. Mimo że najczęściej w zeszłym roku nazywano chłopców Lucas, imię to zanotowało znaczny spadek. W 2024 r. o 63 dzieci mniej otrzymało je w porównaniu z rokiem poprzednim.

Nora co roku znajduje się w pierwszej dziesiątce listy najpopularniejszych imion dla dziewczynek od początku nowego tysiąclecia.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Imigrancki ślad

Imieniem, które w całej populacji w 2024 r. zaliczyło największy skok, i to nie tylko względem poprzedniego roku, jest Oleksandr. W 2024 roku w całej populacji było o 686 osób więcej o imieniu Oleksandr niż w roku poprzednim. Istnieje wiele dowodów na to, że imigracja z Ukrainy odcisnęła swoje piętno w zestawieniu imion nadawanych w Norwegii, co można stwierdzić chociażby po tym, że również Tetiana, Olena i Dmytro zajęli odpowiednio 6., 8. i 10. miejsce wśród tych z największym wzrostem popularności.