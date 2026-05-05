Kredyt gotówkowy w Norwegii

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

05 maja 2026 15:29

Norwegia nie zwalnia tempa. Dziesiątki nowych złóż dla gigantów naftowych

Norweski rząd otwiera nowe obszary poszukiwań ropy i gazu. Chodzi o 70 bloków na szelfie kontynentalnym. Decyzja zapadła w ramach corocznej rundy TFO.
Z jednej strony gwarantuje to ciągłość dostaw do Europy, z drugiej daje pewność zysków Norwegii. Fot. materiały prasowe Equinor
Nowe tereny obejmują Morze Północne, Norweskie i Barentsa. Firmy naftowe i gazowe będą mogły prowadzić tam poszukiwania. Rząd podkreśla znaczenie sektora dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Informacja pojawiła się we wtorek, 5 maja.
Nowe obszary wydobycia w Norwegii. Decyzja rządu i skala projektu

Łącznie udostępniono 70 bloków poszukiwawczych. Najwięcej znajduje się na Morzu Barentsa, gdzie wyznaczono 38 bloków. Na Morzu Norweskim jest ich 10, a na Morzu Północnym 22. Obszary należą do tzw. dojrzałych rejonów wydobycia.

Runda TFO dotyczy terenów położonych blisko istniejącej infrastruktury. Oznacza to, że ewentualne odkrycia mogą być szybciej zagospodarowane. Projekty w takich miejscach są zwykle bardziej opłacalne. Często też szybciej się zwracają.
Rząd potwierdza, że przemysł wydobywczy to filar norweskiej gospodarki.Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor

Znaczenie sektora jest gigantyczne. Plany i decyzje polityczne

Rząd, motywując decyzję, wskazuje na rolę sektora ropy i gazu dla gospodarki Norwegii. Podkreśla także jego znaczenie dla Europy. Władze mówią o tworzeniu miejsc pracy i wpływach do budżetu. Wspominają też o bezpieczeństwie energetycznym.

Jednocześnie nie będzie nowej, 26. rundy koncesyjnej w 2026 roku. Dotyczy ona mniej zbadanych obszarów. Parlament wcześniej zakładał jej przeprowadzenie na początku 2026 roku. Decyzja o opóźnieniu została już wcześniej ogłoszona.
Rundy TFO są organizowane co roku i obejmują głównie sprawdzone regiony szelfu. System ma zapewnić ciągłość prac poszukiwawczych. Nowe decyzje wpisują się w utrzymanie aktywności sektora przy jednoczesnym wstrzymaniu ekspansji na mniej rozpoznane obszary.
