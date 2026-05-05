Norwegia nie zwalnia tempa. Dziesiątki nowych złóż dla gigantów naftowych

Z jednej strony gwarantuje to ciągłość dostaw do Europy, z drugiej daje pewność zysków Norwegii. Fot. materiały prasowe Equinor

Norweski rząd otwiera nowe obszary poszukiwań ropy i gazu. Chodzi o 70 bloków na szelfie kontynentalnym. Decyzja zapadła w ramach corocznej rundy TFO.

Nowe tereny obejmują Morze Północne, Norweskie i Barentsa. Firmy naftowe i gazowe będą mogły prowadzić tam poszukiwania. Rząd podkreśla znaczenie sektora dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Informacja pojawiła się we wtorek, 5 maja.

Nowe obszary wydobycia w Norwegii. Decyzja rządu i skala projektu Łącznie udostępniono 70 bloków poszukiwawczych. Najwięcej znajduje się na Morzu Barentsa, gdzie wyznaczono 38 bloków. Na Morzu Norweskim jest ich 10, a na Morzu Północnym 22. Obszary należą do tzw. dojrzałych rejonów wydobycia.



Runda TFO dotyczy terenów położonych blisko istniejącej infrastruktury. Oznacza to, że ewentualne odkrycia mogą być szybciej zagospodarowane. Projekty w takich miejscach są zwykle bardziej opłacalne. Często też szybciej się zwracają.

Znaczenie sektora jest gigantyczne. Plany i decyzje polityczne Rząd, motywując decyzję, wskazuje na rolę sektora ropy i gazu dla gospodarki Norwegii. Podkreśla także jego znaczenie dla Europy. Władze mówią o tworzeniu miejsc pracy i wpływach do budżetu. Wspominają też o bezpieczeństwie energetycznym.



Jednocześnie nie będzie nowej, 26. rundy koncesyjnej w 2026 roku. Dotyczy ona mniej zbadanych obszarów. Parlament wcześniej zakładał jej przeprowadzenie na początku 2026 roku. Decyzja o opóźnieniu została już wcześniej ogłoszona.