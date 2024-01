Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie zagra w Norwegii. Co przygotowały sztaby?

Również 27 stycznia 2024 będzie można wziąć udział w finale WOŚP w Haugesund . Jak co roku do zlicytowania czekają vouchery do restauracji, na usługi kosmetyczne i fryzjerskie, do kliniki stomatologicznej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. kalendarze MojejNorwegii . Vouchery są do wykorzystania zarówno w Haugesund i okolicach, jak i w Polsce. Wydarzenie zaczyna się o godzinie 12:00 w Vardafjellhallen i na miejscu uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć występy finalistów Mam Talent oraz posłuchac koncertu Teo Tomczuka. Na najmłodszych też czekają liczne atrakcje, jak dmuchany zamek, turniej tenisa stołowego, spektakl i żywa maskotka. Ponadto do godziny 17:00 będzie działał pchli targ.