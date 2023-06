Badaczki, artystki i wojowniczki: kobiety Północy tematem przewodnim kolejnej edycji Nordic Talking Festival

Festiwal jest darmowy i będzie miał miejsce w Gdyni w dniach 9-11 czerwca. Nordic Talking Festival

Już dzisiaj rozpoczyna się szósta edycja święta miłośników Północy – Nordic Talking Festival. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia będzie kobieta, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.

Festiwal jest darmowy i będzie miał miejsce w Gdyni w dniach 9-11 czerwca. Wszystkie wykłady, rozmowy, pokazy i koncerty (z wyjątkiem warsztatów językowych) będzie jednak można obejrzeć online. Program przewiduje także propozycje dla dzieci.

Od wykładów po warsztaty z Północą w tle W tym roku impreza skupi się na temacie kobiet Północy: na badaczkach, które wpłynęły na losy świata; artystkach, które tworzyły wspaniałą sztukę; strajkujących, które odważnie stawały do walki o swoje prawa i żyły na przekór swoim czasom. Nie zabraknie także opowieści o kobiecej mocy w świecie wikingów oraz związkach kobiet z naturą.

dr hab prof. UAM Sylwia Izabela SchabNordic Talking Festival/fot. Magdalena Miśkiewicz

Wystąpienia zaproszonych prelegentów zostaną ujęte w blokach tematycznych: Kobieta w sztuce, Kobieta w historii i folklorze, Kobieta w społeczeństwie, Kobieta w nauce i literaturze.

Festiwal otworzy ceremonia światła i kotwicy na rzecz pokoju na świecie. Poprowadzi jążeńska załoga statku Embla z Norwegii. Piątkowy wieczór uświetni zaś gdański Chór 441 Hz spektaklem z wykorzystaniem pieśni wydanych na albumie „Song of the North”.



Jak co roku będzie także okazja, aby wziąć udział w warsztatach językowych.

Zaproszeni goście to m.in. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, islandzka polityczka i działaczka feministyczna, była burmistrz Reykjavíku. Opowie o słynnym strajku kobiet w Islandii. Ingibjörg Sólrún była jedną z tych, które wyszły na ulice i stanowczo zaprotestowały wobec dyskryminacji, odmieniając w ten sposób los wielu kobiet w swoim kraju.

Spotkania poprowadzą także osobistości ze świata nauki, m.in. dr hab., prof. UAM Sylwia Izabela Schab, która przybliży postaci i dokonania “niewidzialnych” badaczek z Danii. Dr Leszek Gardeła, jeden z wiodących archeologów zajmujących się badaniami nad epoką wikingów opowie o tym, w jaki sposób wczesnośredniowieczne kobiety mogły aktywnie wpływać na otaczający je świat. W tej podróży w przeszłość poznamy zarówno postaci zajmujące się magią, jak i te, którym nieobca była wojenna ścieżka.

Ewelina Gąciarska, IG: islandzkie.ciekawostkiNordic Talking Festival

Wracając do czasów współczesnych, poznamy dwie odważne i zaradne kobiety: Emilię i Ewelinę. Obie spędziły znaczną część swojego życia w Norwegii i Islandii, a kilka lat temu zdecydowały się na powrót do Polski. Do bagażu spakowały nordyckie wartości, przywiązanie do natury i prostych rozwiązań. Opowiedzą o budowaniu swojego miejsca na ziemi na nowo, biznesach, które prowadzą, i życiu w zgodzie z wewnętrznym głosem.

PROGRAM PIĄTEK (9.06.2023) :



- 17.00-18.00: spotkanie

Kobiety "na wiking"! Wyprawy żeńskiej załogi na łodziach historycznych. Morskie Suki - żeńska załoga Orła Jumne1

- 8.30-19.30: spotkanie

Statek Embla – kobiety pływające dla pokoju. Załoga: Brit, Helga, Marianne /Norwegia/

- 19.30-19.50: ceremonia

Ceremonia światła i kotwicy na rzecz pokoju na świecie. Załoga statku Embla /Norwegia/

- 20.00: koncert

Song of the North Chór 441Hz / Dyrygent Anna Wilczewska

Morskie Suki - kobieca załoga Orła JumneNordic Talking Festival

SOBOTA (10.06.2023):



- 11.00 -12.00 familijnie

Sirkka Ikonen - dziewczynka z Itäkairy. Legendy Północy i moc marzeń. Hanna Ruszczyńska /Finlandia/

- 12.00-13.00: wykład

Nie tylko Astrid Lindgren: Szwedki idące pod prąd swoim czasom; dr Maciej Zborowski / Uniwersytet WSB Merito Gdynia - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

- 13.30-14.30: wykład

Polka w Szwecji - wokół życia i działalności naukowej Apolonii Załuskiej-Strömberg; dr hab. Jakub Morawiec /Uniwersytet Śląski/, dr Marta Rey-Radlińska /Uniwersytet Jagielloński/

- 14.30-16.00: przerwa

Warsztaty językowe: szwedzki, norweski, duński

- 16.00-17.00: wykład

Magia i miecz: Kobieca moc w świecie wikingówdr Leszek Gardela /LMU Monachium/

- 17.30-18.30: kobiecy panel dyskusyjny

Życie po nordycku w Polsce. O powrotach z emigracji.Emilia Otolińska, Ewelina Gąciarska /Norwegia, Islandia/ Prowadzenie: Magda Szczepańska

- 20.00: koncert

Humankind Lena Majewska i Jan Kłoczko

NIEDZIELA (11.06.2023):



- 11.00-12.00: familijnie

Poznaj Dunię i Karusię. Kamyk Studio – Zakamarki

- 12.00-13.00 wykład

Niewidzialne badaczki. Herstoryczna opowieść o Dunkach, które zmeniały świat; dr hab., prof. UAM Sylwia Izabela Schab /Uniwersytet Adama Mickiewicza/

- 13.30-14.30 rozmowa

Kvennafrídagurinn. Strajk kobiet w Islandii. Wspomnienia uczestniczki; Ingibjorg Gisladottir /Islandia/ Prowadzenie: Emiliana Konopka / Ambasada Islandii w Warszawie / Embassy of Iceland in Warsaw / - 14.30-16.00 przerwa

warsztaty językowe: szwedzki, norweski

- 16.00-17.00 wykład

Czy równo to zawsze dobrze? – udział i reprezentacja kobiet w mediach wkrajach nordyckich; dr hab. Maja Chacińska /Uniwersytet Gdański/

- 17.30-18.30 wykład

"Maluję prawie tak dobrze, jak mężczyzna". O skandynawskich artystkach tworzących wbrew konwenansom; Emiliana Konopka /Utulę THULE/

Nordic Talking Festival