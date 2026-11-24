24.11.2026 15:57
Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з Польщі на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
Літр горілки, 1,5 літра вина та 2 літри пива на особу
- 1 літр міцного алкоголю, 1,5 літра вина та 2 літри пива;
- 3 літри вина та 2 літри пива;
- 5 літрів пива.
До кожного набору додається 100 сигарет або 125 г іншого тютюну, наприклад снюсу, та 100 папірців для цигарок. Гості з Польщі, які не проживають у Норвегії, можуть привезти 200 сигарет, але в магазині безмитної торгівлі після прильоту зможуть купити лише 100.
Дві пляшки горілки по 0,7 літра — це вже забагато
Горілку може ввозити особа від 20 років, а пиво, вино та сигарети — від 18 років. Діти не мають ліміту на алкоголь або тютюн, а кожен дорослий має лише власний ліміт.
До ліміту також зараховуються покупки в магазині безмитної торгівлі в аеропорту Польщі, а в безмитному магазині після прибуття до Норвегії не можна купити більше, ніж дозволяє ліміт.
Høyre хоче вищих лімітів. На ці свята нічого не зміниться
Можливість заміни скасував із 2022 року уряд Стьоре, до якого також входила Партія центру (Senterpartiet). «Senterpartiet уже заявила, що позитивно ставиться до цієї пропозиції, тож здобути більшість за вищі ліміти має бути можливо», — каже Геллеланд, якого цитує NRK.
Це пропозиція депутатів, а не рішення. Уряд мав би представити зміни «якомога швидше, але не пізніше разом із державним бюджетом на 2028 рік». Питання очікує розгляду в комітеті, дата голосування невідома. На цьогорічні свята ліміти не зміняться.
Покупки в магазині безмитної торгівлі після прильоту також зараховуються до ліміту.Фото: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Інші покупки — до 6 000 крон, м’ясо та ковбасні вироби — до 10 кг
М’яса, ковбасних виробів та сиру дозволено привезти з Польщі загалом 10 кг на особу віком від 12 років. М’ясо з магазину повинно мати видимий овальний ветеринарний знак. Домашня ковбаса без такого знака потребує документа про походження, а з територій, на які поширюються обмеження через небезпечні хвороби тварин, наприклад африканську чуму свиней (АЧС), її ввозити не можна. У Польщі такі зони досі діють.
Нікотинові пакетики та IQOS ввозити не можна
Сигарети, снюс та електронні сигарети з нікотином також не можна замовляти з-за кордону поштовим відправленням.
Спирт та інший алкоголь міцністю понад 60 відсотків не можна ввозити без спеціального дозволу, навіть у межах ліміту.
Задекларуйте надлишок у Kvoteappen до перетину кордону
У 2026 році митне оформлення літра міцного алкоголю коштує 432 крони, а 100 сигарет — 397 крон. Із січня ставки можуть зрости.
У Kvoteappen потрібно сплатити не пізніше ніж за хвилину до перетину кордону, а підтвердження дійсне протягом 2 годин. За слабкого сигналу можна сплатити за 48 годин до цього та вибрати час проїзду, від якого відраховуються ці 2 години.
Надлишок м’яса у застосунку задекларувати не можна — з ним слід їхати до червоної смуги (rød sone). Той, хто має товар для декларування, не може їхати автобусом, який не зупиняється біля червоної смуги.
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