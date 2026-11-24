Дві пляшки горілки по 0,7 літра — це вже забагато

Дві пляшки по 0,7 літра — це 1,4 літра, тому надлишок необхідно задекларувати та сплатити за нього мито. Замість невикористаного ліміту на міцний алкоголь можна взяти 1,5 літра вина або пива, а замість вина — таку саму кількість пива. Вино та пиво не можна замінити горілкою, а ліміт сигарет — вином чи пивом.



Горілку може ввозити особа від 20 років, а пиво, вино та сигарети — від 18 років. Діти не мають ліміту на алкоголь або тютюн, а кожен дорослий має лише власний ліміт.



До ліміту також зараховуються покупки в магазині безмитної торгівлі в аеропорту Польщі, а в безмитному магазині після прибуття до Норвегії не можна купити більше, ніж дозволяє ліміт.