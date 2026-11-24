Січнева пенсія зазвичай буде нижчою за грудневу, оскільки в грудні NAV не утримує з неї податок.

Без податкової картки NAV утримає 30 або 50 відсотків

NAV отримує податкову картку (skattekort) автоматично від податкового управління Skatteetaten. Якщо картки немає, він утримує 30 відсотків з пенсії та 50 відсотків з інших виплат, доки картка не надійде.



Податкову картку на 2027 рік Skatteetaten зазвичай надає в середині грудня. Тоді дані потрібно перевірити самостійно, оскільки від них залежить утримання з січня.