24.11.2026 14:53
NAV платить раніше: пенсія та допомога по інвалідності 11 грудня, barnetrygd — 16 грудня. З чого не утримають податок
Грудневі дати виплат від NAV
- допомога на дітей (barnetrygd) та kontantstøtte (для маленької дитини без повного місця в дитсадку) — 30 листопада (понеділок) і 16 грудня (середа),
- пенсія (alderspensjon) і допомога по інвалідності (uføretrygd) — 11 грудня (п’ятниця); того ж дня надходить пенсія від Statens pensjonskasse,
- батьківська виплата (foreldrepenger) — до 12 грудня (субота),
- допомога з безробіття та на період простою (dagpenger) — через 1–3 робочі дні після надсилання картки meldekort,
- виплата у разі тривалої хвороби або травми (AAP) — через 2–3 робочі дні після того, як NAV отримає meldekort.
Переказ 16 грудня — це груднева виплата, лише здійснена раніше, а не додаткові гроші. Наступна надійде в січні, але її дату NAV ще не повідомив.
NAV гарантує, що в зазначений день гроші будуть на рахунку в норвезькому банку. Вони можуть надійти раніше, оскільки NAV переказує їх банкам за кілька днів до строку. У сам день виплати кошти також можуть надійти лише після обіду або ввечері.
Пенсія в грудні без податку, з допомоги по інвалідності — половина
З допомоги по інвалідності NAV утримує в грудні половину податку, а без податку виплачує її в червні. Половину податку у грудні також утримують, зокрема, з виплати після смерті чоловіка, дружини або партнера (omstillingsstønad, також виплачується 11 грудня) та допомоги для самотньої матері чи батька (overgangsstønad). Із barnetrygd та kontantstøtte NAV взагалі не утримує податок.
Це не пільга: податок все одно розраховується за весь рік.
Січнева пенсія зазвичай буде нижчою за грудневу, оскільки в грудні NAV не утримує з неї податок.
Dagpenger, AAP, лікарняні та foreldrepenger: два тижні без податку
У випадку лікарняних (sykepenger) від податку звільняються ті самі тижні, зазвичай у грудневій виплаті. У разі foreldrepenger без податку виплачуються гроші за ті самі тижні, якщо NAV виплатить їх ще цього року. Зазвичай ідеться про листопадову виплату, яка надходить до середи 25 листопада. Доплати за попередні періоди оподатковуються як зазвичай.
Нові заяви на foreldrepenger, схвалені після неділі 6 грудня, NAV виплачує протягом 5 днів.
Якщо під час лікарняного або батьківської відпустки зарплату виплачує роботодавець, а не NAV, строк і податок такі самі, як для зарплати.
Грудневі виплати від NAV надходять раніше, ніж зазвичай.Фото: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Пенсіонер, який живе в Польщі: у грудні зазвичай звичайний податок
Якщо щонайменше 90 відсотків її валового доходу від пенсії, допомоги по інвалідності, роботи та підприємницької діяльності підлягає оподаткуванню в Норвегії, вона може вимагати розрахунку податку за звичайними норвезькими ставками, з пільгами, як для мешканця Норвегії. Для подружжя також враховується дохід другого з подружжя.
На рахунок у Польщі гроші надходять через 1–2 дні після дати для норвезьких рахунків. 11 грудня — п’ятниця, тому пенсія може надійти лише після вихідних. Ті, хто живе в Польщі, зазвичай отримують виплату в злотих, тому сума змінюється залежно від курсу крони. NAV утримує 3 крони за кожен переказ до банку за кордоном. Якщо гроші не надійшли вчасно, NAV радить спочатку звернутися до свого банку, оскільки затримка зазвичай виникає в закордонній банківській системі.
Без податкової картки NAV утримає 30 або 50 відсотків
Податкову картку на 2027 рік Skatteetaten зазвичай надає в середині грудня. Тоді дані потрібно перевірити самостійно, оскільки від них залежить утримання з січня.
Де перевірити дату й суму своєї виплати
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