Zakaz dronów, mniej pasażerów i dystans od dzikich zwierząt: nowe restrykcje w turystyce na rzecz przyrody Svalbardu

Wzrost turystyki w Arktyce skłonił rząd Norwegii do wprowadzenia zmian w przepisach środowiskowych na Svalbardzie, aby lepiej dbać o obszary dzikiej przyrody i zmniejszyć obciążenie natury. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Około dwie trzecie archipelagu to chronione rezerwaty przyrody i parki narodowe. Zgodnie ze zmienionym prawem statki wycieczkowe na obszarze chronionym nie będą mogły zabierać na pokład więcej niż 200 pasażerów, a turyści dostaną pozwolenie zejścia na ląd jedynie w 43 wybranych miejscach, zamiast 240 obecnie. Dotyczy to jedynie osób uczestniczących w zorganizowanych wycieczkach, a nie podróżujących indywidualnie lub stałych mieszkańców. Ma również obowiązywać zakaz używania dronów, a od morsów będzie należało zachować odległość minimum 150 metrów.

Ponadto od stycznia 2025 będzie obowiązywał zakaz ruchu po lodzie morskim od 1 marca na wybranych fiordach. Wprowadzono wyjątki, aby ludzie mogli dostać się do swoich domków. Dodatkowo rząd ustalił ograniczenie prędkości do maksymalnie 5 węzłów w odległości 500 metrów od lądu poza wybranymi ptasimi klifami w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.