Norweskie linie lotnicze z nietypową akcją na urodziny. Rozda darmowe bilety… 90-latkom

Z okazji 90. rocznicy od założenia linia lotnicza Widerøe postanowiła zaprosić w darmową podróż swoich rówieśników. Najstarszy norweski przewoźnik w ramach obchodów urodzin rozda bezpłatne bilety wszystkim 90-latkom z Norwegii.

Co szósty Norweg to emeryt. Do 2025 będzie ich już ponad milion

W wideo promującym akcję zachęceni do podróży seniorzy odkopują z garażu stary sprzęt sportowy, mierzą wakacyjne stroje, sprawdzają kondycję przed plażowaniem, idą na opalanie natryskowe, a nawet wymykają się ze spakowaną walizką z domu spokojnej starości, by finalnie spotkać się na lotnisku. Wszystko to w rytm rockowego utworu Aktiv Dödshjelp – Voi And Destroy. Jaki będzie rezultat akcji w rzeczywistości? Przekonamy się w ciągu roku.