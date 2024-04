Wielkie korki w Oslo. Utrudnienia potrwają do końca maja

W godzinach porannych do zatorów drogowych doszło na całej długości Ring 3. Fot. Trond Strandsberg, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons/Statens vegvesen

Kierowcy w Oslo muszą mierzyć się z utrudnieniami. Na sześć tygodni zamknięto część pasów ruchu w obszarze Ring 3. Pierwszego dnia nowej organizacji ruchu stolicę Norwegii pogrążyły zatory drogowe.

Utrudnienia związane są z zamknięciem jednego pasu w kierunku wschodnim i jednego w kierunku zachodnim w Tåsentunnel. Prace rozpoczęły się 15 kwietnia o 5:30 i potrwają do końca maja. Problematyczna trasa w ramach Ring 3 zamyka się pomiędzy stadionem Ullevål a stacją Nydalen. Przedstawiciele służb drogowych apelują, by osoby mogące skorzystać z innej trasy, nie kierowały się do Ring 3.

– To odcinek o dużym natężeniu ruchu, na którym przez całą dobę porusza się około 60 tys. pojazdów. Jeżeli wielu kierowców, którzy mogą tak postąpić, nie zdecydują się na skorzystanie z alternatywnego transportu lub innej trasy, by w okresie przebudowy ruch uległ zmniejszeniu, sytuacja pogorszy się. Pojawią się duże zatory i wydłuży czas jazdy – informował 11 kwietnia Gunnar Eiterjord, jeden z kierowników Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen).



Prace w Ring 3 związane są z modernizacją mostu drogowe w Gjerdrum. Muszą zakończyć się do końca maja. W kolejnych tygodniach nastąpi przebudowa tuneli Hammersborg i Vaterland. Do utrudnień dojdzie wówczas na obszarze Ring 1.