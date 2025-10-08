Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Nowa trasa ze Szczecina. Linia lotnicza WizzAir uruchomi loty do Bergen w Norwegii.

Port Lotniczy Szczecin- Goleniów;, Adrian Rudnicki

08 października 2025 12:20

Kopiuj link
Nowa trasa ze Szczecina. Linia lotnicza WizzAir uruchomi loty do Bergen w Norwegii.

Nowa trasa ze Szczecina! Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie długo oczekiwanej trasy ze Szczecina do Bergen w Norwegii. Pierwszy lot zaplanowano na 30 marca 2026 roku, a połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Taki rozkład ułatwi zarówno krótkie weekendowe wyjazdy, jak i dłuższe pobyty w Norwegii. Nowa trasa to także dobra wiadomość dla turystów ze Skandynawii, którzy coraz częściej odwiedzają Pomorze Zachodnie. Bilety w promocyjnych cenach od 109 zł są już dostępne na stronie przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej Wizz Air.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Fizjoterapia i Osteopatia -Oslo i Akershus

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie

  • Wizz Air uruchamia trasę Szczecin-Bergen od 30 marca 2026.
  • Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.
  • Bilety dostępne od 109 zł na stronie Wizz Air.
  • Zmiany w zimowym rozkładzie lotów ze Szczecina.
  • Powrót zimowych czarterów do Egiptu po 15 latach.

Zmiany w zimowym rozkładzie lotów

Od 26 października wchodzą w życie zmiany w zimowej siatce połączeń ze szczecińskiego lotniska. Wizz Air zmieni lotnisko docelowe dla połączenia do Oslo – samoloty będą teraz lądować na głównym lotnisku Oslo Gardermoen, co ułatwi podróże zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Również Ryanair zwiększy częstotliwość lotów do Dublina – w zimowym rozkładzie będą one realizowane trzy razy w tygodniu: w czwartki, soboty i niedziele.

Powrót zimowych lotów czarterowych do Egiptu

Po ponad 15 latach przerwy na mapie połączeń szczecińskiego lotniska pojawiają się ponownie zimowe czartery. Od 22 grudnia samoloty będą latać do Sharm El-Sheikh w każdy poniedziałek. Terminy lotów doskonale wpisują się w okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz ferii zimowych. Wycieczki można już rezerwować w biurach podróży w całym regionie.

Aktualna siatka połączeń ze Szczecina

Połączenia regularne:
  • Wizz Air: Oslo, Bergen (od 30 marca 2026 r.)
  • Ryanair: Dublin, Kraków, Liverpool, Londyn
  • PLL LOT: Warszawa
Połączenia czarterowe:
  • Zima 2025/2026: Sharm El-Sheikh
  • Lato 2026: Antalya, Kreta
Więcej informacji o połączeniach dostępnych jest na stronie lotniska: www.airport.com.pl
WizzAir

WizzAirPort Lotniczy Szczecin- Goleniów

4
0
0
0
0
Urlop w Norwegii? Zarezerwuj hotel
Pokaż rodzinie z Polski prawdziwą Norwegię. Porównaj ceny hoteli na Booking.com!
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental 2 Pedzik transport
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.