Nowa trasa ze Szczecina. Linia lotnicza WizzAir uruchomi loty do Bergen w Norwegii.

Nowa trasa ze Szczecina! Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie długo oczekiwanej trasy ze Szczecina do Bergen w Norwegii. Pierwszy lot zaplanowano na 30 marca 2026 roku, a połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Taki rozkład ułatwi zarówno krótkie weekendowe wyjazdy, jak i dłuższe pobyty w Norwegii. Nowa trasa to także dobra wiadomość dla turystów ze Skandynawii, którzy coraz częściej odwiedzają Pomorze Zachodnie. Bilety w promocyjnych cenach od 109 zł są już dostępne na stronie przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej Wizz Air.

W skrócie Wizz Air uruchamia trasę Szczecin-Bergen od 30 marca 2026.

Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.

Bilety dostępne od 109 zł na stronie Wizz Air.

Zmiany w zimowym rozkładzie lotów ze Szczecina.

Powrót zimowych czarterów do Egiptu po 15 latach.

Zmiany w zimowym rozkładzie lotów Od 26 października wchodzą w życie zmiany w zimowej siatce połączeń ze szczecińskiego lotniska. Wizz Air zmieni lotnisko docelowe dla połączenia do Oslo – samoloty będą teraz lądować na głównym lotnisku Oslo Gardermoen, co ułatwi podróże zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Również Ryanair zwiększy częstotliwość lotów do Dublina – w zimowym rozkładzie będą one realizowane trzy razy w tygodniu: w czwartki, soboty i niedziele.

Powrót zimowych lotów czarterowych do Egiptu Po ponad 15 latach przerwy na mapie połączeń szczecińskiego lotniska pojawiają się ponownie zimowe czartery. Od 22 grudnia samoloty będą latać do Sharm El-Sheikh w każdy poniedziałek. Terminy lotów doskonale wpisują się w okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz ferii zimowych. Wycieczki można już rezerwować w biurach podróży w całym regionie.

Aktualna siatka połączeń ze Szczecina Połączenia regularne: Wizz Air: Oslo, Bergen (od 30 marca 2026 r.)

Ryanair: Dublin, Kraków, Liverpool, Londyn

PLL LOT: Warszawa Połączenia czarterowe: Zima 2025/2026: Sharm El-Sheikh

Lato 2026: Antalya, Kreta Więcej informacji o połączeniach dostępnych jest na stronie lotniska: Więcej informacji o połączeniach dostępnych jest na stronie lotniska: www.airport.com.pl

