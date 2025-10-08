Nowa trasa ze Szczecina. Linia lotnicza WizzAir uruchomi loty do Bergen w Norwegii.
08 października 2025 12:20
Nowa trasa ze Szczecina! Port Lotniczy Szczecin- Goleniów
W skrócie
- Wizz Air uruchamia trasę Szczecin-Bergen od 30 marca 2026.
- Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.
- Bilety dostępne od 109 zł na stronie Wizz Air.
- Zmiany w zimowym rozkładzie lotów ze Szczecina.
- Powrót zimowych czarterów do Egiptu po 15 latach.
Zmiany w zimowym rozkładzie lotów
Powrót zimowych lotów czarterowych do Egiptu
Aktualna siatka połączeń ze Szczecina
- Wizz Air: Oslo, Bergen (od 30 marca 2026 r.)
- Ryanair: Dublin, Kraków, Liverpool, Londyn
- PLL LOT: Warszawa
- Zima 2025/2026: Sharm El-Sheikh
- Lato 2026: Antalya, Kreta
WizzAirPort Lotniczy Szczecin- Goleniów
Raport Norwegia
