24.11.2026 14:53
NAV plătește mai devreme: pensia și indemnizația de invaliditate pe 11 decembrie, barnetrygd pe 16 decembrie. Din ce nu reține impozit
Datele plăților NAV din decembrie
- alocația pentru copii (barnetrygd) și kontantstøtte (pentru un copil mic fără loc cu program complet la grădiniță) – 30 noiembrie (luni) și 16 decembrie (miercuri),
- pensia pentru limită de vârstă (alderspensjon) și indemnizația de invaliditate (uføretrygd) – 11 decembrie (vineri); în aceeași zi vine și pensia de la Statens pensjonskasse,
- indemnizația parentală (foreldrepenger) – până la 12 decembrie (sâmbătă),
- indemnizația de șomaj și în perioada de suspendare temporară a muncii (dagpenger) – la 1–3 zile lucrătoare după trimiterea cardului meldekort,
- prestația în caz de boală de lungă durată sau accidentare (AAP) – la 2–3 zile lucrătoare după ce NAV primește meldekort.
Transferul din 16 decembrie este plata pentru decembrie, doar că este făcut mai devreme, nu sunt bani suplimentari. Următoarea plată va veni în ianuarie, însă NAV nu a comunicat încă data acesteia.
NAV garantează că, în ziua indicată, banii vor fi în contul unei bănci norvegiene. Ei pot ajunge mai devreme, deoarece NAV îi transferă băncilor cu câteva zile înainte de termen. Chiar în ziua plății, pot intra în cont abia după-amiaza sau seara.
Pensia din decembrie fără impozit, jumătate de impozit din indemnizația de invaliditate
Din indemnizația de invaliditate, NAV reține în decembrie jumătate din impozit, iar în iunie o plătește fără impozit. Jumătate de impozit în decembrie se aplică, printre altele, și indemnizației după decesul soțului, soției sau partenerului (omstillingsstønad, plătită tot pe 11 decembrie) și indemnizației pentru mamă sau tată singur (overgangsstønad). Pentru barnetrygd și kontantstøtte, NAV nu reține deloc impozit.
Nu este o reducere fiscală: impozitul se calculează oricum pentru întregul an.
Pensia din ianuarie va fi de obicei mai mică decât cea din decembrie, deoarece în decembrie NAV nu reține impozit din ea.
Dagpenger, AAP, indemnizația de boală și foreldrepenger: două săptămâni fără impozit
În cazul indemnizației de boală (sykepenger), aceleași săptămâni sunt fără impozit, de regulă la plata din decembrie. Pentru foreldrepenger, banii pentru aceleași săptămâni sunt fără impozit, cu condiția ca NAV să îi plătească încă în acest an. De obicei este vorba despre plata din noiembrie, care sosește până miercuri, 25 noiembrie. Plățile compensatorii pentru perioade anterioare sunt impozitate normal.
NAV plătește în termen de 5 zile cererile noi de foreldrepenger aprobate după duminică, 6 decembrie.
Atunci când, în timpul concediului medical sau al concediului parental, salariul este plătit de angajator, nu de NAV, termenul și impozitul sunt aceleași ca în cazul salariului.
Plățile NAV din decembrie sosesc mai devreme decât de obicei.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Pensionar care locuiește în Polonia: de obicei impozit normal în decembrie
Dacă cel puțin 90% din venitul său brut din pensie, indemnizație de invaliditate, muncă și activitate economică este supus impozitării în Norvegia, poate solicita calcularea impozitului conform cotelor norvegiene obișnuite, cu deduceri ca pentru un rezident al Norvegiei. În cazul soților, se ia în calcul și venitul celuilalt soț.
În contul din Polonia, banii sosesc la 1–2 zile după data aplicabilă conturilor norvegiene. Data de 11 decembrie este vineri, astfel că pensia poate intra în cont abia după weekend. Persoanele care locuiesc în Polonia primesc de obicei prestația în zloți, așadar suma se modifică odată cu cursul coroanei. NAV reține 3 kr pentru fiecare transfer către o bancă din străinătate. Dacă banii nu ajung la timp, NAV recomandă să întrebați mai întâi propria bancă, deoarece întârzierea apare de obicei în sistemul bancar străin.
Fără card fiscal, NAV va reține 30 sau 50%
Skatteetaten pune de obicei la dispoziție cardul fiscal pentru anul 2027 la mijlocul lui decembrie. Datele trebuie verificate personal, deoarece de acestea depinde reținerea începând din ianuarie.
Unde puteți verifica data și suma propriei plăți
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