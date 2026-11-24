Pensia și indemnizația de invaliditate de la NAV vor veni pe 11 decembrie, iar barnetrygd și kontantstøtte pe 30 noiembrie și deja pe 16 decembrie. NAV nu reține impozit din pensia din decembrie, iar din indemnizația de invaliditate reține jumătate. Situația este de obicei diferită pentru pensionarii care locuiesc în Polonia, iar pensia din ianuarie va fi, de cele mai multe ori, mai mică decât cea din decembrie.