24.11.2026 15:57
Cât alcool și câte țigări poți aduce din Polonia de sărbători? Un litru de vodcă, 100 de țigări, sancțiuni mai mari din iulie
Un litru de vodcă, 1,5 litri de vin și 2 litri de bere de persoană
- 1 litru de băuturi spirtoase, 1,5 litri de vin și 2 litri de bere,
- 3 litri de vin și 2 litri de bere,
- 5 litri de bere.
Fiecărei combinații i se adaugă 100 de țigări sau 125 g de alt tutun, de exemplu snus, și 100 de foițe. Vizitatorii din Polonia care nu locuiesc în Norvegia pot aduce 200 de țigări, însă în magazinul duty-free de la sosire pot cumpăra doar 100.
Două sticle de vodcă de câte 0,7 litri sunt deja prea mult
Vodca poate fi adusă de persoane de la 20 de ani, iar berea, vinul și țigările de la 18 ani. Copiii nu au limită pentru alcool sau tutun, iar fiecare adult are doar propria limită.
În limită sunt incluse și cumpărăturile din magazinul duty-free de la aeroportul din Polonia, iar în magazinul duty-free de la sosirea în Norvegia nu poți cumpăra peste limită.
Høyre dorește limite mai mari. Pentru aceste sărbători nu se va schimba nimic
Înlocuirea a fost eliminată din 2022 de guvernul Støre, din care făcea parte și Partidul de Centru (Senterpartiet). „Senterpartiet a anunțat deja că privește favorabil propunerea, astfel că ar trebui să fie posibilă obținerea majorității pentru limite mai mari”, spune Helleland, citat de NRK.
Este o propunere a deputaților, nu o decizie. Guvernul ar urma să prezinte modificările „cât mai curând posibil, dar cel târziu odată cu bugetul de stat pentru anul 2028”. Cazul așteaptă examinarea în comisie, iar data votului nu este cunoscută. Pentru sărbătorile din acest an, limitele nu se vor schimba.
Cumpărăturile din magazinul duty-free de la sosire sunt, de asemenea, incluse în limită.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Alte cumpărături de până la 6 000 kr, carne și mezeluri de până la 10 kg
Din Polonia se pot aduce, în total, 10 kg de carne, mezeluri și brânză de persoană cu vârsta de cel puțin 12 ani. Carnea din magazin trebuie să aibă un marcaj veterinar oval vizibil. Cârnații de casă fără un astfel de marcaj necesită un document de origine, iar din zonele supuse restricțiilor din cauza unor boli grave ale animalelor, de exemplu pesta porcină africană (PPA), nu este permis importul acestora. În Polonia, astfel de zone sunt încă în vigoare.
Nu este permis să aduci pliculețe cu nicotină și IQOS
De asemenea, nu este permis să comanzi din străinătate prin colet țigări, snus sau țigări electronice cu nicotină.
Spirtul și alte tipuri de alcool mai tare de 60% nu pot fi aduse fără autorizație specială, nici măcar în cadrul limitei.
Declară surplusul în Kvoteappen înainte de frontieră
În 2026, vămuirea unui litru de băuturi spirtoase costă 432 kr, iar a 100 de țigări costă 397 kr. Din ianuarie, tarifele pot crește.
În Kvoteappen, plata se face cel târziu cu un minut înainte de frontieră, iar confirmarea este valabilă 2 ore. Dacă semnalul este slab, poți plăti cu până la 48 de ore mai devreme și poți alege ora traversării, de la care se calculează cele 2 ore.
Surplusul de carne nu poate fi declarat în aplicație; cu acesta trebuie să mergi pe culoarul roșu (rød sone). Persoanele care au bunuri de declarat nu pot călători cu un autobuz care nu oprește la culoarul roșu.
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