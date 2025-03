Z dopłaty 8 112 kr do zwrotu 16 240 kr? To możliwe z MultiNOR MultiNOR

Rozliczenie podatku w Norwegii to obowiązek każdego podatnika, ale jego prawidłowe przeprowadzenie może znacząco wpłynąć na Twój zwrot podatku lub wysokość dopłaty. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że odpowiednie wykazanie dochodów i skorzystanie z dostępnych ulg może przynieść im tysiące koron zysku. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, które pokazują, jak współpraca ze specjalistami z MultiNOR pomogła podatnikom odzyskać znaczne kwoty. Czy warto rozliczać podatek w Norwegii ze specjalistami? Oto ile możesz zyskać!

Historia Pana Jarosława: zwiększony zwrot z 10 388 kr na 27 681kr

Pan Jarosław nie miał prawa do żadnych szczególnych odpisów, ale jego sytuacja podatkowa była skomplikowana ze względu na dochód uzyskany w Polsce. Wielu podatników obawia się wykazywania zagranicznych dochodów, ponieważ może to obniżyć zwrot podatku. Jednak niewykazanie tych dochodów może zostać potraktowane jako zatajenie, co grozi wysoką karą finansową.



Dzięki pomocy ekspertów z MultiNOR pan Jarosław rozliczył dochody w sposób zgodny z norweskimi przepisami. Efekt? Początkowy zwrot wynoszący 10 388 koron zmienił się w pełen zwrot w kwocie – aż 27 681 koron! To niemal trzy razy więcej niż pierwotnie zakładano.