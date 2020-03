Wyjaśniamy, co zmieniło się w rozliczeniu podatkowym w tym roku

Większy odpis za koszty uzyskania przychodu

Minstefradrag to podstawowy odpis podatkowy, przysługujący każdemu pracownikowi. W tym roku będzie on wyższy niż w poprzednich latach. Niżej podane kwoty przysługują ci, o ile pracowałeś w Norwegii cały rok. W przypadku osób, które przebywały w Norwegii tylko część roku, jest on proporcjonalnie zmniejszony.