Skatteoppgjør 2024: masz już swój wynik rozliczenia podatkowego z Norwegii? MultiNOR

Czerwiec to moment, na który wielu Polaków w Norwegii czeka z niecierpliwością – urząd Skatteetaten publikuje Skatteoppgjør, czyli końcowe rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. To ważny dokument, który nie tylko informuje, czy dostaniesz zwrot podatku, ale też może mieć realny wpływ na Twoją zdolność kredytową – co ma kluczowe znaczenie, jeśli myślisz o kredycie gotówkowym lub hipotecznym.



Sprawdź, jak rozszyfrować wynik rozliczenia podatkowego, co możesz jeszcze z nim zrobić w czerwcu i dlaczego warto go potraktować jako finansowe narzędzie – nie tylko formalność.

Czym dokładnie jest skatteoppgjør? Twój dochód brutto za cały poprzedni rok (również dochody zagraniczne, jeśli zostały zgłoszone),

wysokość zapłaconego podatku,

zastosowane ulgi i odpisy (pendler, odsetki od kredytów, koszty dojazdu do pracy itp.),

ostateczny bilans:

zwrot podatku (tilgodebeløp) ,

dopłata (restskatt) lub

Przykład: Jeśli w ciągu roku urząd pobrał od Ciebie zbyt wysokie zaliczki, a wykazałeś w zeznaniu np. ulgę na dziecko lub koszty podróży, możesz otrzymać kilka, a czasem nawet kilkanaście tysięcy koron zwrotu. Skatteoppgjør to wynik rozliczenia podatkowego przygotowany przez urząd na podstawie złożonego zeznania (skattemelding). W dokumencie znajdziesz: Twój dochód brutto za cały poprzedni rok (również dochody zagraniczne, jeśli zostały zgłoszone), wysokość zapłaconego podatku, zastosowane ulgi i odpisy (pendler, odsetki od kredytów, koszty dojazdu do pracy itp.), ostateczny bilans: zwrot podatku (tilgodebeløp), dopłata (restskatt) lub saldo 0 – wszystko się zgadza.

Gdzie sprawdzić swój skatteoppgjør?



Jeśli Twój wynik to dopłata, nie ignoruj tego – nieuregulowane zobowiązania mogą wpłynąć negatywnie na Twoją historię kredytową. Wejdź na stronę Skatteetaten.no i zaloguj się przez BankID. Znajdziesz tam dokument o nazwie Skatteoppgjør 2024 (za dochody z 2024 roku). Otrzymasz też wiadomość e-mail lub SMS, gdy dokument zostanie udostępniony.

Co możesz zrobić w czerwcu? nie zgłosiłeś wszystkich ulg,

dane są niepełne lub błędne,

nie podałeś numeru konta bankowego do przelewu zwrotu. Złożenie Czerwiec to dobry moment na działania korekcyjne, jeśli:Złożenie korekty zeznania (Klage på skatteoppgjøret) możliwe jest online – nie musisz składać nowego zeznania, wystarczy edycja pierwotnej deklaracji.

Zdolność kredytowa – Twój nowy „kapitał” po rozliczeniu



Dlaczego?

Banki i instytucje finansowe w Norwegii korzystają z zewnętrznych rejestrów kredytowych (np. Experian, Dun&Bradstreet - dawniej Bisnode), które automatycznie aktualizują dane z Twojego rozliczenia podatkowego: dochód roczny brutto/netto,

saldowane zobowiązania podatkowe,

zmiany stanu cywilnego,

długi wobec Skatteetaten (np. niedopłaty). Jeśli w Twoim skatteoppgjør widnieje np. wyższy dochód niż w poprzednich latach, Twoja punktacja kredytowa może się poprawić. To z kolei oznacza: większą szansę na otrzymanie kredytu,

niższe oprocentowanie,

wyższe kwoty kredytów gotówkowych i hipotecznych. Otrzymanie Skatteoppgjør ma kluczowe znaczenie dla Twojej zdolności kredytowej – zwłaszcza jeśli planujesz złożyć wniosek o kredyt w najbliższych miesiącach.Banki i instytucje finansowe w Norwegii korzystają z zewnętrznych rejestrów kredytowych (np. Experian, Dun&Bradstreet - dawniej Bisnode), które automatycznie aktualizują dane z Twojego rozliczenia podatkowego:To z kolei oznacza:

Jak sprawdzić swoją aktualną zdolność kredytową? bezpłatnie sprawdzisz swój scoring kredytowy, oparty m.in. na najnowszym Skatteoppgjør. To bezpieczny i praktyczny sposób, by dowiedzieć się, czy Twój wynik się poprawił i czy warto ponownie wnioskować o kredyt.



A jeśli masz już Skatteoppgjør i planujesz wnioskować o kredyt konsumencki, to możesz zadziałać na skróty: złożyć wniosek online na stronie Digifinans.no, aby mógł on trafić do kilkunastu banków w Norwegii. Dzięki temu przy minimum formalności dowiesz się, co aktualnie mogą Ci zaprezentować banki w tym kraju. Nie musisz kontaktować się z bankami – wystarczy, że wejdziesz na stronę Gjeldsmonitor.no, gdzie bezpłatnie sprawdzisz swój scoring kredytowy, oparty m.in. na najnowszym Skatteoppgjør. To bezpieczny i praktyczny sposób, by dowiedzieć się, czy Twój wynik się poprawił i czy warto ponownie wnioskować o kredyt.

Potrzebujesz pomocy przy kredycie? Rozliczenie podatkowe to dobra okazja, by uporządkować swoje finanse i pomyśleć o większych celach – np. remoncie, zakupie auta lub konsolidacji długów.



Jeśli chcesz złożyć wniosek o kredyt, ale nie masz pewności, jaka jest Twoja zdolność lub co wpisać we wniosku – skorzystaj z darmowej pomocy polskiego konsultanta kredytowego:

Paweł Cybulski – konsultant kredytowy w Multinor finans:

- od 6 lat pomaga Polakom w Norwegii w uzyskaniu kredytów gotówkowych,

- zna norweskie procedury bankowe i wymogi.



Kontakt:

pawel.cybulski@multinorfinans.no

+4740586707

Podsumowanie – co daje Ci Skatteoppgjør?

informację o zwrocie lub niedopłacie podatku,

możliwość złożenia korekty do rozliczenia,

zaktualizowane dane finansowe w rejestrach kredytowych,

potencjalnie lepszą zdolność kredytową – warto to sprawdzić,

nową szansę na kredyt lub refinansowanie z lepszymi warunkami. Skatteoppgjør daje następujące możliwości: