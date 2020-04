Rozliczenie w Norwegii: tabele z datami, najważniejsze wytyczne i rady ekspertów w jednym

W tym roku jak zwykle najbardziej popularne jest rozliczenie w statusie pendler, zarówno jakopodróżujący do rodziny, jak i podróżujący do mieszkania. Jakie odpisy można uwzględnić w ramach tego statusu?

Dodatkowe ulgi, które są równie popularne, to odpis rodzicielski oraz poniesiony koszt za zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce. Nie trzeba być pendlerem, aby móc się ubiegać o odpis rodzicielski i odliczenie odsetek od kredytu. Nawet osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii mają prawo do tych ulg.

30.04.2020 r. to ostatni dzień dla wysyłki rozliczeń podatkowych w Norwegii. Nie zwlekaj z czekaniem do ostatniego dnia. Pamiętaj, że dzięki szybkiej wysyłce swojego zeznania, w tym roku możesz otrzymać zwrot nawet w ciągu 2 tygodni.

Zastanawiasz się, dlaczego warto złożyć zeznanie podatkowe z Norwegii?

Przede wszystkim, zamiast akceptować wstępny wynik z urzędu, opłaca się przyjrzeć swojemu rozliczeniu, żeby ubiegać się o ulgi podatkowe, do których masz prawo. Jeżeli nie wiesz, czy coś ci przysługuje, skontaktuj się z firmą, która zajmuje się rozliczeniami podatku. Koszty takiej usługi, w porównaniu do zwrotu, jaki możesz otrzymać, są naprawdę niewielkie. Poza tym, nawet jeżeli nie przysługują ci żadne ulgi podatkowe, wielokrotnie zdarzają się błędy związane z wysokością zaraportowanego przez pracodawców dochodu do urzędu lub kwotą potrąconej zaliczki na podatek. To twoim obowiązkiem jest sprawdzenie wszystkich kwot, aby uniknąć kary finansowej nałożonej przez urząd.



Często również zdarzają się błędy w określeniu miesięcy pobytu w Norwegii, które mają wpływ na wartość minstefradrag - kosztu uzyskania przychodu. Nie musisz znać się na przepisach podatkowych. Wystarczy oddać swoją sprawę w dobre ręce.