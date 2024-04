Kto w Norwegii nie płaci podatków? Wyniki badań przeczą stereotypom

To kobiety są bardziej skłonne ryzykować zapłacenie kary za oszustwo podatkowe. pexels.com/public domain

Mężczyźni oszukują przy podatkach, bo lubią ryzykować dla zysku, a kobiety są rozważniejsze i dzięki temu bardziej praworządne? Taki przesąd zdaje się krążyć w norweskim społeczeństwie. Jednak – wedle wyników niedawnego badania – oszustwo podatkowe nie ma płci.

Gdy przychodzi do rozliczenia się z urzędem skarbowym, norweskie biznesmenki nie wykazują się większą uczciwością od norweskich biznesmenów. Więcej nawet, to one częściej dopuszczają się złamania obowiązującej umowy społecznej, próbując oszukiwać na podatkach – uważają Julie Brun Bjørkheim, badaczka z bergeńskiej uczelni ekonomicznej Norges Handelshøyskole (NHH) oraz Odd E. Nygård, ekspert z urzędu statystycznego Statistisk Sentralbyrå (SSB).