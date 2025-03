Jak poprawnie odczytać skattemelding w Norwegii i uniknąć błędów w rozliczeniu podatkowym?

Czym jest skattemelding?

Skattemelding to wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez norweski urząd skarbowy (Skatteetaten). Otrzymują je wszyscy podatnicy w Norwegii, a jego celem jest przedstawienie dochodów, majątku oraz ewentualnych ulg podatkowych za poprzedni rok. Dokument ten należy dokładnie przeanalizować, gdyż zawiera istotne informacje wpływające na ostateczną kwotę podatku do zapłaty lub zwrotu.

Kiedy otrzymasz skattemelding?

Urząd skarbowy rozpocznie wysyłkę skattemeldingu od 13 marca 2025. Każdy podatnik powinien otrzymać swój dokument najpóźniej do 11 kwietnia 2025. Po otrzymaniu skattemeldingu masz czas do 30 kwietnia 2025, aby dokonać ewentualnych korekt i wysłać swoje rozliczenie do Skatteetaten. Jeżeli z jakiegoś powodu nie dasz rady zrobić tego w terminie, możesz przedłużyć termin rozliczenia do 31.05.2025.