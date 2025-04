Ile możesz stracić na błędach w Skattemeldingu? Ostatnie dni na rozliczenie podatku

Co roku wiosną norweski urząd skarbowy (Skatteetaten) przesyła podatnikom wstępne rozliczenie podatkowe – Skattemelding. Wielu Polaków zastanawia się wtedy, czy dane w takim rozliczeniu są kompletne i prawidłowe. To ostatnie dni, by to zweryfikować: termin zatwierdzenia lub korekty mija z końcem kwietnia. Sprawdź, jakie ryzyko niosą błędy w rozliczeniu i jak możesz szybko oraz tanio zyskać pewność, że Twój norweski PIT jest bez zarzutu.

Czym jest wstępny Skattemelding i czego dotyczy?