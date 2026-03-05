Podatki w Norwegii

Błędy, przez które stracisz status Pendler. Jak ich uniknąć?

Redakcja

05 marca 2026

Status Pendler w Norwegii MojaNorwegia

Najczęstsze błędy i pułapki, na które musisz uważać, rozliczając norweski podatek. Nie daj się złapać w pułapki Skatteetaten!

Ulga dla dojeżdżających (tzw. Pendler, czyli odliczenie kosztów za podróże, mieszkanie i wyżywienie) to jedne z najcenniejszych, ale i najbardziej skomplikowanych odliczeń w norweskim systemie podatkowym. To właśnie w tym miejscu polscy pracownicy często popełniają błędy, które kończą się wezwaniem do wyjaśnień, a w najgorszym przypadku utratą ulg i koniecznością zwrotu niesłusznie otrzymanych pieniędzy, a także kary.

Przygotowaliśmy krótki i praktyczny przewodnik, który pomoże Ci uniknąć typowych błędów i rozliczyć się pewnie oraz z maksymalną korzyścią.

Brak dowodów na "regularne odwiedziny" w Polsce

Status Pendler opiera się na tym, że Twój „ośrodek interesów życiowych” jest w Polsce. Aby to udowodnić, musisz tam wracać.

Błąd: myślenie, że wystarczy mieć żonę i dzieci w Polsce, by ulga należała się „z automatu”.

Jak uniknąć? Musisz podróżować do rodziny w Polsce co najmniej raz na kwartał lub spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące metrażu i wizyt oraz częstotliwości podróży do Polski (jeśli jesteś singlem).

Zasada eksperta: zbieraj bilety lotnicze, czy potwierdzenia za promy. Urząd może o nie zapytać nawet 2-3 lata wstecz!

Pomyłki w dokumentowaniu kosztów mieszkania

To tutaj Skatteetaten najczęściej „wycina” ulgi.

Błąd: odliczenie kosztów ponoszonych na mieszkanie przy braku prawa do odpisu (praca i mieszkanie w jednej kommune dłużej niż 2 lata), odliczenie kosztów nieponoszonych samodzielnie (opłacanych przez pracodawcę) lub brak dokumentacji (umowa najmu, potwierdzenia przelewów do właściciela mieszkania)

Jak uniknąć? Sprawdź, czy przysługuje Ci odpis, wykonaj dokładne obliczenia. Pamiętaj, że musisz posiadać również imienne faktury lub potwierdzenia przelewów za czynsz i prąd. Płacenie „do ręki” bez pokwitowania to najprostsza droga do straty ulgi.

Ważne: jeśli dzielisz mieszkanie z kimś innym, odliczaj tylko swoją część kosztów.
Pułapka 24 miesięcy

To jedna z najbardziej bolesnych zmian w przepisach z ostatnich lat, która dotyczy tzw. pendlerów samotnych.

Błąd: zakładanie, że ulga na diety i mieszkanie trwa wiecznie.

Jak uniknąć? Możesz odliczać koszty mieszkania i wyżywienia tylko przez 24 miesiące w danej gminie. Po tym czasie tracisz prawo do tych odliczeń, chyba że zmienisz gminę zamieszkania i pracodawcę.

Wyżywienie: kiedy można, a kiedy nie?

Wielu podatników wpisuje diety (kost), mimo że nie mają do tego prawa.

Błąd: odliczanie diet, gdy w Twoim mieszkaniu w Norwegii jest kuchnia.

Jak uniknąć? Obecnie, aby odliczyć diety, musisz udowodnić, że nie masz możliwości przygotowywania posiłków (np. mieszkasz w hotelu lub baraku bez dostępu do kuchni). Jeśli masz w mieszkaniu lodówkę i kuchenkę – odliczenie diety zostanie najprawdopodobniej odrzucone.

Ważne! Jeżeli mieszkasz w baraku, to przysługuje Ci prawo do odpisu diet, nawet gdy masz dostęp do kuchni. Pamiętaj, że z odpisu skorzystać możesz tylko jeżeli jesteś pendlerem i tylko jeżeli samodzielnie ponosiłeś koszty wyżywienia (pracodawca nie zapewniał darmowego wyżywienia).

Ignorowanie pism z urzędu (Skatteoppgjør)

Skatteetaten często wysyła zapytania o dodatkową dokumentację.

Błąd: nieodbieranie poczty elektronicznej (Altinn) lub papierowej i liczenie na to, że „jakoś to przejdzie”.

Jak uniknąć? Sprawdzaj regularnie Altinn/Skatteetaten. Jeśli urząd poprosi o dokumenty, a Ty nie odpowiesz w terminie, ulga zostanie odrzucona automatycznie, a Ty możesz zostać ukarany dodatkowym podatkiem (tilleggsskatt).

Złota zasada Pendlera

W norweskim systemie podatkowym ciężar dowodu spoczywa na Tobie. To Ty musisz udowodnić, że koszty poniosłeś i że status Ci się należy.

Rada ekspertów z MultiNOR: nie czekaj do ostatniej chwili z porządkowaniem dokumentów. Stwórz sobie folder (fizyczny lub na komputerze), gdzie co miesiąc wrzucasz potwierdzenia przelewów za mieszkanie i bilety do Polski.

