Co możesz odliczyć od podatku w Norwegii?

Co odliczysz od podatku w Norwegii za 2024? MultiNOR

Każdy, kto pracował w Norwegii, wie, że rozliczenie podatkowe może być skomplikowane. Ulgi podatkowe, zmiany w przepisach, korekty za poprzednie lata – wszystko to wpływa na ostateczną kwotę zwrotu lub dopłaty. Aby uniknąć błędów i skorzystać ze wszystkich dostępnych odliczeń, warto dobrze przygotować się do rozliczenia podatkowego. W tym artykule podpowiadamy, jakie ulgi możesz uwzględnić, by zapłacić niższy podatek.

Najważniejsze ulgi i odliczenia podatkowe w Norwegii podatku dochodowego. Oto niektóre z najważniejszych: Minstefradrag (ulga podstawowa) – automatyczna ulga, która pokrywa standardowe koszty pracy. W 2024 roku wynosi ona 46% dochodu brutto, ale nie więcej niż 109 850 NOK.

– automatyczna ulga, która pokrywa standardowe koszty pracy. W 2024 roku wynosi ona 46% dochodu brutto, ale nie więcej niż 109 850 NOK. Status pendler (ulga dla dojeżdżających) – jeśli pracujesz w Norwegii, ale masz rodzinę w Polsce lub często wracasz do kraju, możesz odliczyć koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży.

– jeśli pracujesz w Norwegii, ale masz rodzinę w Polsce lub często wracasz do kraju, możesz odliczyć koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży. Odsetki od kredytu – możesz odliczyć odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego, nawet jeśli kredyt został zaciągnięty w Polsce. Warunkiem jest posiadanie norweskiego dochodu.

– możesz odliczyć odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego, nawet jeśli kredyt został zaciągnięty w Polsce. Warunkiem jest posiadanie norweskiego dochodu. Koszty opieki nad dziećmi (Foreldrefradrag) – ulga obejmuje wydatki na przedszkole, opiekunkę i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci do 12. roku życia. Maksymalna kwota odliczenia to 25 000 NOK na pierwsze dziecko i 15 000 NOK na każde kolejne.

– ulga obejmuje wydatki na przedszkole, opiekunkę i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci do 12. roku życia. Maksymalna kwota odliczenia to 25 000 NOK na pierwsze dziecko i 15 000 NOK na każde kolejne. BSU (Boligsparing for ungdom) – jeśli masz mniej niż 34 lata i oszczędzasz na pierwsze mieszkanie w Norwegii, możesz odliczyć do 5 000 NOK rocznie od podatku.

– jeśli masz mniej niż 34 lata i oszczędzasz na pierwsze mieszkanie w Norwegii, możesz odliczyć do 5 000 NOK rocznie od podatku. Ulga na dojazdy do pracy (Reisekostnader) – jeśli masz długą trasę do pracy, możesz odliczyć koszty podróży powyżej kwoty 14 400 NOK rocznie.

– jeśli masz długą trasę do pracy, możesz odliczyć koszty podróży powyżej kwoty 14 400 NOK rocznie. Ulga dla samotnych rodziców (Enslig forsørger) – jeśli samotnie wychowujesz dziecko, możesz skorzystać z niższego progu podatkowego. W Norwegii istnieje wiele ulg, które pozwalają znacząco obniżyć kwotędochodowego. Oto niektóre z najważniejszych:

Jak skorzystać z odliczeń?



Oprócz tego możesz skorzystać z bezpłatnego kalkulatora podatkowego na MultiNOR, gdzie szybko sprawdzisz, jaki zwrot podatku przysługuje Ci w tym roku. Aby skorzystać z ulg podatkowych, musisz odpowiednio wypełnić swoje zeznanie podatkowe (Skattemelding). Warto sprawdzić, czy Twoje dochody, status rodzinny i poniesione koszty kwalifikują Cię do poszczególnych ulg. Możesz zrobić to samodzielnie lub skorzystać z pomocy konsultantów podatkowych.

Nie czekaj – sprawdź, jakie ulgi przysługują Ci za 2024 rok! Nie zostawiaj rozliczenia podatkowego na ostatnią chwilę. Wykorzystaj dostępne ulgi, aby zapłacić niższy podatek i uzyskać jak najwyższy zwrot.