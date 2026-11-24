24.11.2026 14:53
NAV betaler tidligere: pensjon og uføretrygd 11. desember, barnetrygd 16. desember. Dette trekkes det ikke skatt av
Utbetalingsdatoer fra NAV i desember
- barnetrygd og kontantstøtte (for små barn uten fulltidsplass i barnehage) – 30. november (mandag) og 16. desember (onsdag),
- alderspensjon og uføretrygd – 11. desember (fredag); samme dag utbetales også pensjon fra Statens pensjonskasse,
- foreldrepenger – innen 12. desember (lørdag),
- dagpenger, også ved permittering – 1–3 virkedager etter at meldekortet er sendt inn,
- arbeidsavklaringspenger (AAP) ved langvarig sykdom eller skade – 2–3 virkedager etter at NAV har mottatt meldekortet.
Overføringen 16. desember er utbetalingen for desember, bare tidligere enn vanlig, og ikke ekstra penger. Den neste kommer i januar, men NAV har ennå ikke oppgitt datoen.
NAV garanterer at pengene er på konto i en norsk bank på den oppgitte dagen. De kan komme tidligere, fordi NAV overfører dem til bankene flere dager før fristen. På selve utbetalingsdagen kan de også komme først på ettermiddagen eller kvelden.
Ingen skatt på pensjon i desember, halv skatt på uføretrygd
Av uføretrygd trekker NAV halv skatt i desember, mens den utbetales uten skatt i juni. Halv skatt i desember gjelder også blant annet omstillingsstønad etter ektemannens, konens eller partnerens død (utbetales også 11. desember) og stønad til enslig mor eller far (overgangsstønad). NAV trekker ikke skatt i det hele tatt av barnetrygd og kontantstøtte.
Dette er ikke en skattelette: skatten beregnes uansett for hele året.
Pensjonen i januar vil vanligvis være lavere enn i desember, fordi NAV ikke trekker skatt av den i desember.
Dagpenger, AAP, sykepenger og foreldrepenger: to uker uten skatt
For sykepenger er de samme ukene uten skatt, vanligvis ved utbetalingen i desember. For foreldrepenger er penger for de samme ukene uten skatt, dersom NAV utbetaler dem før årsskiftet. Vanligvis gjelder dette utbetalingen i november, som kommer innen onsdag 25. november. Etterbetalinger for tidligere perioder har vanlig skatt.
Nye søknader om foreldrepenger som godkjennes etter søndag 6. desember, utbetaler NAV innen 5 dager.
Når arbeidsgiveren, og ikke NAV, betaler lønn under sykmelding eller foreldrepermisjon, er datoen og skatten de samme som for lønn.
Utbetalingene fra NAV i desember kommer tidligere enn vanlig.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Pensjonist bosatt i Polen: vanlig skatt i desember
Hvis minst 90 prosent av vedkommendes bruttoinntekt fra pensjon, uføretrygd, arbeid og næringsvirksomhet er skattepliktig i Norge, kan personen be om at skatten beregnes etter ordinære norske satser, med fradrag som for en person bosatt i Norge. For ektefeller tas også ektefellens inntekt med i beregningen.
Til en konto i Polen kommer pengene 1–2 dager etter datoen for norske kontoer. 11. desember er en fredag, så pensjonen kan komme først etter helgen. Personer bosatt i Polen får vanligvis ytelsen i zloty, og beløpet endrer seg dermed med kronekursen. NAV trekker 3 kr for hver overføring til en bank i utlandet. Hvis pengene ikke kommer i tide, anbefaler NAV å spørre egen bank først, ettersom forsinkelsen vanligvis oppstår i det utenlandske banksystemet.
Uten skattekort trekker NAV 30 eller 50 prosent
Skatteetaten gjør skattekortet for 2027 tilgjengelig vanligvis i midten av desember. Opplysningene bør da kontrolleres, fordi de avgjør trekket fra januar.
Hvor du kan sjekke datoen og beløpet for din utbetaling
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