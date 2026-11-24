24.11.2026 15:57
Hvor mye alkohol og sigaretter kan du ta med fra Polen til jul? Én liter vodka, 100 sigaretter, høyere bøter fra juli
Én liter vodka, 1,5 liter vin og 2 liter øl per person
- 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl,
- 3 liter vin og 2 liter øl,
- 5 liter øl.
I tillegg til hver kvote kan du ta med 100 sigaretter eller 125 g annen tobakk, for eksempel snus, samt 100 sigarettpapir. Besøkende fra Polen som ikke bor i Norge, kan ta med 200 sigaretter, men kan bare kjøpe 100 i taxfree-butikken ved ankomst.
To flasker vodka på 0,7 liter er allerede for mye
Du må være 20 år for å ta med vodka, og 18 år for å ta med øl, vin og sigaretter. Barn har ingen alkohol- eller tobakkvoter, og hver voksen har kun sin egen kvote.
Kjøp i taxfree-butikken på flyplassen i Polen regnes også med i kvoten, og i taxfree-butikken ved ankomst til Norge kan du ikke kjøpe mer enn kvoten.
Høyre vil ha høyere kvoter. Ingenting endrer seg til årets jul
Støre-regjeringen, der også Senterpartiet var med, fjernet byttemuligheten fra 2022. «Senterpartiet har allerede varslet at de er positive til forslaget, så det bør være mulig å få flertall for høyere kvoter», sier Helleland, sitert av NRK.
Dette er et representantforslag, ikke en beslutning. Regjeringen skulle legge fram endringene «så snart som mulig, og senest sammen med statsbudsjettet for 2028». Saken venter på behandling i komité, og datoen for avstemning er ikke kjent. Kvotene vil ikke endre seg til årets jul.
Kjøp i taxfree-butikken ved ankomst teller også med i kvoten.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Andre varer for opptil 6 000 kr, kjøtt og kjøttpålegg opptil 10 kg
Du kan ta med til sammen 10 kg kjøtt, kjøttpålegg og ost fra Polen per person fra fylte 12 år. Kjøtt fra butikk må ha et synlig ovalt veterinærmerke. Hjemmelaget pølse uten et slikt merke krever dokumentasjon på opprinnelse, og fra områder med restriksjoner på grunn av alvorlige dyresykdommer, for eksempel afrikansk svinepest (ASF), er det ikke tillatt å ta den med. Slike soner gjelder fortsatt i Polen.
Du kan ikke ta med nikotinposer eller IQOS
Det er heller ikke tillatt å bestille sigaretter, snus eller e-sigaretter med nikotin fra utlandet per post.
Sprit og annen alkohol sterkere enn 60 prosent kan ikke tas med uten særskilt tillatelse, heller ikke innenfor kvoten.
Meld overskytende mengde i Kvoteappen før grensen
I 2026 koster fortolling av én liter brennevin 432 kr, og 100 sigaretter 397 kr. Satsene kan øke fra januar.
I Kvoteappen må du betale senest ett minutt før grensen, og bekreftelsen er gyldig i to timer. Ved dårlig dekning kan du betale opptil 48 timer tidligere og velge tidspunktet for grensepassering; det er fra dette tidspunktet de to timene regnes.
Du kan ikke melde overskytende kjøttmengde i appen. Da må du kjøre på rødt felt (rød sone). Den som har varer å deklarere, kan ikke reise med buss som ikke stopper ved rødt felt.
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