24.11.2026 14:53
NAV moka anksčiau: pensija ir neįgalumo išmoka – gruodžio 11 d., barnetrygd – gruodžio 16 d. Nuo ko nebus išskaičiuotas mokestis
Gruodžio NAV išmokų datos
- išmoka vaikams (barnetrygd) ir kontantstøtte (už mažą vaiką, neturintį visos vietos darželyje) – lapkričio 30 d. (pirmadienį) ir gruodžio 16 d. (trečiadienį),
- senatvės pensija (alderspensjon) ir neįgalumo išmoka (uføretrygd) – gruodžio 11 d. (penktadienį); tą pačią dieną pervedama ir Statens pensjonskasse pensija,
- tėvystės išmoka (foreldrepenger) – iki gruodžio 12 d. (šeštadienio),
- bedarbio ir prastovos išmoka (dagpenger) – po 1–3 darbo dienų nuo meldekort kortelės pateikimo,
- išmoka ilgai sergant ar patyrus traumą (AAP) – po 2–3 darbo dienų nuo tada, kai NAV gauna meldekort kortelę.
Pervedimas gruodžio 16 d. yra gruodžio išmoka, tik pervesta anksčiau, o ne papildomi pinigai. Kita išmoka bus sausį, tačiau NAV jos datos dar nepaskelbė.
NAV garantuoja, kad nurodytą dieną pinigai bus sąskaitoje Norvegijos banke. Jie gali atkeliauti anksčiau, nes NAV perveda juos bankams likus kelioms dienoms iki termino. Pačią išmokos dieną jie taip pat gali įplaukti tik po pietų arba vakare.
Gruodžio pensija – be mokesčio, nuo neįgalumo išmokos – pusė
Nuo neįgalumo išmokos gruodį NAV išskaičiuoja pusę mokesčio, o birželį ją moka be mokesčio. Pusė mokesčio gruodį taip pat taikoma, be kita ko, išmokai mirus vyrui, žmonai ar partneriui (omstillingsstønad, taip pat išmokama gruodžio 11 d.) ir išmokai vienišai motinai arba tėvui (overgangsstønad). Nuo barnetrygd ir kontantstøtte NAV apskritai neišskaičiuoja mokesčio.
Tai nėra lengvata: mokestis vis tiek apskaičiuojamas už visus metus.
Sausio pensija paprastai bus mažesnė nei gruodžio, nes gruodį NAV nuo jos neišskaičiuoja mokesčio.
Dagpenger, AAP, ligos išmoka ir foreldrepenger: dvi savaitės be mokesčio
Mokant ligos išmoką (sykepenger), tos pačios savaitės neapmokestinamos, paprastai per gruodžio išmoką. Mokant foreldrepenger, pinigai už tas pačias savaites yra be mokesčio, jei NAV juos išmoka dar šiais metais. Paprastai tai yra lapkričio išmoka, kuri pervedama iki lapkričio 25 d., trečiadienio. Išlyginamosioms išmokoms už ankstesnius laikotarpius taikomas įprastas mokestis.
Naujas foreldrepenger paraiškas, patvirtintas po gruodžio 6 d., sekmadienio, NAV išmoka per 5 dienas.
Jeigu nedarbingumo ar tėvystės atostogų metu atlyginimą moka darbdavys, o ne NAV, terminas ir mokestis yra tokie patys kaip mokant atlyginimą.
Gruodžio NAV išmokos pervedamos anksčiau nei įprastai.Nuotr. Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Lenkijoje gyvenantis pensininkas: gruodį paprastai įprastas mokestis
Jei bent 90 proc. jo bruto pajamų iš pensijos, neįgalumo išmokos, darbo ir veiklos apmokestinama Norvegijoje, jis gali prašyti apskaičiuoti mokestį pagal įprastus Norvegijos tarifus, su lengvatomis kaip Norvegijos gyventojui. Sutuoktinių atveju taip pat skaičiuojamos sutuoktinio pajamos.
Į sąskaitą Lenkijoje pinigai įplaukia po 1–2 dienų nuo datos, taikomos Norvegijos sąskaitoms. Gruodžio 11 d. yra penktadienis, todėl pensija gali įplaukti tik po savaitgalio. Lenkijoje gyvenantys asmenys išmoką paprastai gauna zlotais, todėl suma kinta pagal kronos kursą. NAV išskaičiuoja 3 kr už kiekvieną pervedimą į užsienio banką. Jei pinigai neateina laiku, NAV pataria pirmiausia kreiptis į savo banką, nes vėlavimas dažniausiai atsiranda užsienio bankų sistemoje.
Be mokesčių kortelės NAV išskaičiuos 30 arba 50 proc.
2027 m. mokesčių kortelę Skatteetaten paprastai pateikia gruodžio viduryje. Tuomet duomenis reikia patikrinti savarankiškai, nes nuo jų priklauso išskaičiavimas nuo sausio.
Kur patikrinti savo išmokos datą ir sumą
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