Lietuvišką knygą vaikui galite užsisakyti ir mažame Norvegijos miestelyje
Jei vietos bibliotekoje nerandate lietuviškų knygų, paprašykite bibliotekininko užsakyti vieną jūsų vaikui. Norvegijos nacionalinės bibliotekos daugiakalbiame fonde yra ir paveikslėlių knygų, ir pasakų, ir komiksų lietuviškai. Knygą galėsite atsiimti savo bibliotekoje.
Bergeno viešojoje bibliotekoje yra ir lietuviškų, ir dvikalbių knygų. Archyvinė skaityklos nuotrauka.
Danoz73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 NO
Danoz73
· CC BY-SA 3.0 NO
. Nuotrauka apkarpyta.
Bibliotekoje lengviausia pradėti nuo to, ką vaikas skaito namuose. Vienas nori klausytis pasakos prieš miegą. Kitas mielai skaito pats, jei puslapyje daug piešinių ir mažai teksto. Abiem gali būti tiek pat metų, bet jiems tiks skirtingos knygos.
Ką pasakyti prie bibliotekos stalo
Jei žinote pavadinimą, telefone parodykite knygos viršelį arba užsirašykite autoriaus vardą ir pavardę. Jei konkrečios knygos dar neišsirinkote, užtenka pasakyti vaiko amžių, kas jam patinka ir kad skaitysite lietuviškai. Šį sakinį galite parodyti bibliotekininkui.
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Taip norvegiškai paprašysite padėti užsakyti lietuvišką paveikslėlių knygą šešiamečiui. Bibliotekininkas gali ieškoti konkretaus leidinio, o vietos biblioteka gali užsakyti ir kelių knygų rinkinį iš „Det flerspråklige bibliotek“. Rinkinį užsako pati biblioteka. Skaitytojas gali pradėti nuo vienos knygos.
Kaip išsirinkti knygą namuose
Daugiakalbės bibliotekos lietuviškame skyriuje vaikų knygos suskirstytos pagal rūšį. Jei vaikas renkasi pats, atverkite dvi jam įdomias lentynas ir leiskite išsirinkti viršelį.
|Ko ieškote
|Kur spausti kataloge
|Knygos su iliustracijomis
|Bildebøker
|Pasakų, kurias skaitysite balsu
|Eventyr
|Komikso vaikui, kuris jau skaito pats
|Tegneserier
Turėdami nacionalinį skaitytojo pažymėjimą (nasjonalt lånekort
) konkretų leidinį galite užsisakyti ir patys per „Biblioteksøk“. Pasirinkite biblioteką, kurioje norėsite jį atsiimti. Jei kataloge pasiklydote, nusineškite knygos pavadinimą į savo skyrių. Kaip užsisakyti leidinį per vietos biblioteką
Nuotrauka apkarpyta. Renkant knygą bibliotekininkui pravers vaiko amžius ir pomėgiai. Iliustracinė nuotrauka. Tima Miroshnichenko
· Pexels
Jei namuose skaitote dviem kalbomis
Bergeno viešoji biblioteka atskirai nurodo leidinius lietuvių ir norvegų kalbomis. Toks leidinys pravers, jei tą pačią istoriją su vaiku skaito du šeimos nariai skirtingomis kalbomis. Prieš žadėdami knygą konkrečiam vakarui, paklauskite savo bibliotekos, kada ją bus galima atsiimti.