24.11.2026 15:57
Kiek alkoholio ir cigarečių per šventes galima įsivežti iš Lenkijos? Litras degtinės, 100 cigarečių, nuo liepos – didesnės baudos
Vienam asmeniui – litras degtinės, 1,5 litro vyno ir 2 litrai alaus
- 1 litras stipriojo alkoholio, 1,5 litro vyno ir 2 litrai alaus,
- 3 litrai vyno ir 2 litrai alaus,
- 5 litrai alaus.
Prie kiekvieno rinkinio dar pridedama 100 cigarečių arba 125 g kito tabako, pavyzdžiui, snuso, ir 100 popierėlių. Svečiai iš Lenkijos, kurie negyvena Norvegijoje, gali įsivežti 200 cigarečių, tačiau neapmuitinamų prekių parduotuvėje atvykę galės nusipirkti tik 100.
Dvi 0,7 litro degtinės buteliai jau yra per daug
Degtinę gali įsivežti asmuo nuo 20 metų, o alų, vyną ir cigaretes – nuo 18 metų. Vaikai neturi alkoholio ar tabako limito, o kiekvienas suaugęs asmuo turi tik savo limitą.
Į limitą taip pat įskaičiuojami pirkiniai neapmuitinamų prekių parduotuvėje Lenkijos oro uoste, o neapmuitinamų prekių parduotuvėje atvykus į Norvegiją negalima nusipirkti daugiau nei nustatytas limitas.
Høyre nori didesnių limitų. Šioms šventėms niekas nepasikeis
Šią galimybę nuo 2022 m. panaikino Støre vyriausybė, kurioje taip pat buvo Centro partija (Senterpartiet). „Senterpartiet jau paskelbė, kad palankiai vertina pasiūlymą, todėl turėtų būti įmanoma surinkti daugumą už didesnius limitus“, – sako Hellelandas, kurį cituoja NRK.
Tai parlamentarų siūlymas, o ne sprendimas. Vyriausybė turėtų pateikti pakeitimus „kuo greičiau, vėliausiai kartu su 2028 m. valstybės biudžetu“. Klausimas laukia komisijos svarstymo, balsavimo data nežinoma. Šių metų šventėms limitai nesikeis.
Pirkiniai neapmuitinamų prekių parduotuvėje atvykus taip pat įskaičiuojami į limitą.Nuotr. Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Kitos prekės – iki 6 000 kr, mėsa ir mėsos gaminiai – iki 10 kg
Iš Lenkijos vienas asmuo nuo 12 metų gali įsivežti iš viso 10 kg mėsos, mėsos gaminių ir sūrio. Parduotuvėje pirkta mėsa turi būti pažymėta matomu ovaliu veterinariniu ženklu. Naminė dešra be tokio ženklo reikalauja kilmės dokumento, o iš teritorijų, kurioms dėl pavojingų gyvūnų ligų, pavyzdžiui, afrikinio kiaulių maro (AKM), taikomi ribojimai, jos įsivežti negalima. Lenkijoje tokios zonos vis dar galioja.
Nikotino maišelių ir IQOS įsivežti negalima
Cigarečių, snuso ir e. cigarečių su nikotinu taip pat negalima užsisakyti iš užsienio siuntiniu.
Spirito ir kito alkoholio, stipresnio nei 60 proc., negalima įsivežti be specialaus leidimo, net ir neviršijant limito.
Perteklių deklaruokite „Kvoteappen“ prieš kirsdami sieną
2026 m. vieno litro stipriojo alkoholio apmokestinimas kainuoja 432 kr, o 100 cigarečių – 397 kr. Nuo sausio tarifai gali padidėti.
„Kvoteappen“ programėlėje mokėjimą reikia atlikti ne vėliau kaip likus minutei iki sienos kirtimo, o patvirtinimas galioja 2 valandas. Esant silpnam ryšiui, galima sumokėti iki 48 valandų anksčiau ir pasirinkti pravažiavimo laiką, nuo kurio skaičiuojamos tos 2 valandos.
Mėsos pertekliaus programėlėje deklaruoti negalima – su juo reikia vykti į raudonąją juostą (rød sone). Asmuo, turintis deklaruotinų prekių, negali važiuoti autobusu, kuris nesustoja prie raudonosios juostos.
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