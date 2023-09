Oslo i okolice: ponad 70 tysięcy osób musi przegotowywać wodę

Gminy Oslo i Bærum wydały zalecenia dotyczące gotowania wody dla łącznie 71 tys. mieszkańców niektórych obszarów w związku z odkryciem lokalnego zanieczyszczenia.

W Oslo zalecenie dot. gotowania wody dotyczy mieszkańców obszarów: Røa, Bogstad, Voksen skog, Midtstuen, Vettakollen, Voksenåsen, Holmenkollen i Tryvann.W gminie Bærum: Eiksmarka, Østerås, Jar, Hosle, Haslum, Bekkestua i Nadderud. - Od 20 września 2023 r. włącznie wszyscy mieszkańcy okolicy proszeni są o gotowanie wody pitnej. Dotyczy to wody przeznaczonej do picia, ale także wody używanej np. w ekspresach do kawy, do robienia kostek lodu lub do mycia zębów. Powodem zalecenia dotyczącego gotowania jest wykrycie lokalnego skażenia w próbce wody otrzymanej przez gminę z Oslo. Może to powodować choroby, dlatego ze względów bezpieczeństwa gmina prosi wszystkie osoby znajdujące się w okolicy o zagotowanie wody - informuje komunikat gmin.