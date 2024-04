Norweski parlament zamknięty. Budynek otoczyła policja

Policja nie udziela szczegółowych informacji. Fot. Jorge Láscar from Melbourne, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

Norweska policja otoczyła Storting. Wszystkie wejścia do budynku zostały zamknięte. Służby nie udostępniły dotąd więcej informacji.

W środę, 3 kwietnia około 10:20 służby zamknęły wszystkie drzwi do Stortingu. Z budynku nie można wyjść, ani wejść do niego. – Wszystkie wejścia do Stortingu są obecnie zamknięte ze względu na niejasną sytuację w zakresie bezpieczeństwa – pisze administracja Stortingu w SMS-ie do wszystkich osób przebywających w budynku parlamentu.



– Policja otrzymała groźby pod adresem Stortingu, reagujemy na nie. Przekażemy kolejne informacje, gdy będą one dostępne – informują służby.



Artykuł aktualizowany