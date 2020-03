Kolejna norweska linia zawiesza loty z powodu COVID-19

Zrzekamy się również opłaty za zmianę daty rezerwacji w przypadku tych pasażerów, którzy zarezerwowali loty do/z Włoch przed 6 marca 2020 z datą podróży przed 19 marca/ 19 marca. Klienci mogą skontaktować się z centrum obsługi klienta, by zmienić datę rezerwacji lotu (to samo miejsce docelowe) do 18 maja 2020 włącznie.~Norwegian