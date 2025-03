Koszmar kredytobiorców trwa. Norges Bank nie dotrzymał słowa w sprawie obniżek stóp procentowych

Komitet Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej Norges Bank podjął decyzję o utrzymaniu stopy procentowej na niezmienionym poziomie 4,5 proc. podczas posiedzenia 26 marca.

Istnieje niepewność co do przyszłych wydarzeń gospodarczych, ale obecna ocena perspektyw wskazuje, że stopa procentowa najprawdopodobniej zostanie obniżona w ciągu 2025 roku, głosi komunikat opublikowany przez Bank Centralny Norwegii.

Komitet ocenia, że ​​nadal potrzebna jest restrykcyjna polityka pieniężna, aby obniżyć inflację do celu w rozsądnym horyzoncie czasowym. Z drugiej strony zbyt duże restrykcje mogą ograniczyć gospodarkę bardziej niż jest to konieczne. Rozważywszy kompromisy, Norges Bank uznał, że ​​obecne stanowisko jest uzasadnione przez nieco dłuższy czas, niż wcześniej sygnalizowano.